HackGirls realizará taller gratuito para incorporar mujeres en Data Science

DF LAB

Se trata de un curso introductorio de análisis de datos que se realizará este miércoles en la academia de talentos digitales Desafío Latam.

Aumentar la presencia femenina en el mundo TI es el objetivo del "Taller de Análisis de Datos" organizado por HackGirls, iniciativa que busca fomentar el emprendimiento y uso de tecnología en las mujeres en Latino América.

La actividad, que se desarrollará este miércoles y donde también participará la bolsa de trabajos TI Get On Board y la academia de talentos digitales Desafío Latam, apunta a mujeres que quieran aprender nociones básicas en Data Science, intercambiar experiencias de trabajo y generar redes de contacto.

"Diariamente se generan grandes volúmenes de datos y es fundamental aprender a manejarlos, el taller es práctico y busca que las participantes aprendan a ordenarlos, analizarlos e interpretarlos usando lenguaje Python", señala una de las socias fundadoras de HackGirls, Camila Sánchez.

En el taller también se analizarán las últimas tendencias en casos de uso de tecnología y metodologías utilizadas en la industria del Data Science. Para participar en la no es necesario tener conocimientos previos.

Para participar en la actividad de realizará el próximo miércoles a las 19:00 hrs en la academia de talentos digitales Desafío Latam, no es necesario tener conocimientos previos de en lenguaje Python. Las interesadas deben inscribirse en la página web de HackaGirls https://www.hackgirls.org/taller-analisis-datos/

"Las interesadas aprenderán en un ambiente colaborativo y con una docente referente en el mundo del Data Science" comenta una de las socias fundadoras de HackGirls, Magdalena Claro.

Además de Data Science, HackGirls realiza talleres de introducción al desarrollo de aplicaciones, creación de páginas web y marketing digital, donde enseñan herramientas básicas para el manejo del buscador y redes sociales para negocios.