Iván Vera tras cabildo emprendedor: “El estallido social es un estímulo para la innovación en la PYME”

DF LAB

Plantea que, además de “solventar la caja” de las firmas afectadas, hay que enseñarles a crear la capacidad de innovar para lograr el “progreso económico”.

En medio del estallido social, Iván Vera, fundador de la aceleradora de negocios Magical Startups, convocó a un cabildo de emprendedores. Acudieron unos 40 creadores de startups tecnológicas, quienes identificaron como prioridades incorporar innovación en el mundo de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), construir una universidad del emprendedor y fomentar que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) inviertan en startups tecnológicas.

Vera afirma que los asistentes coincidieron en la necesidad de compartir aprendizajes del ecosistema emprendedor tecnológico, con las PYME, ya que estas últimas necesitan aprender a innovar para enfrentar los desafíos del futuro. “Ya están las condiciones para que las cerca de 2.000 firmas tecnológicas que hay en Chile comiencen a divulgar la palabra de la innovación”, dice.

En esa línea, la aceleradora, que cuenta con un portafolio de 33 startups -que en conjunto facturan US$ 1,1 millones mensuales-, realizará el 15 de enero, el Digital Summit 2020, evento que organizan anualmente y que en esta versión apuntará a aprovechar tecnologías disruptivas para el desarrollo del bien común.

-¿Cuál cree que es el impacto del estallido social en el mundo PYME?

-Este es un contexto de incentivo y estímulo a la innovación. Hay muchas oportunidades de fomentarla, ya que es un instrumento de gestión para crear nuevas soluciones a los problemas que permanecían resignados, como en el sector de los medicamentos o seguridad.

-Corfo anunció recursos para apoyar a las PYME afectadas por la crisis social ¿cuál debe ser el foco?

-Veo una gran oportunidad en enseñar a innovar a las cerca de 230.000 PYME que existen, no es sólo ayudar con medidas de emergencia como solventar la caja, hay que enseñarles a construir capacidad de innovar, que es una fase que vendrá después, porque eso es lo que hace crecer, lo que trae progreso económico.

-¿Cómo se logra?

-Hay oportunidades a través de educación online y con mecanismos de mentorías. Chile debe concentrar educación y formación de capacidades, por ejemplo, generar instrumentos de fomento para incentivar la innovación y exportación de las PYME. En Alemania el sustento de las exportaciones está en las empresas medianas, eso hay que aprenderlo en el país.

-¿Cómo se debe impulsar?

-Hay que hacer un trabajo conjunto entre Corfo y ProChile para complementar sus capacidades, ya existen iniciativas conjuntas como el programa Go Global, que impulsa la innovación, iniciativas que deben multiplicarse. También que los family office se interesen por invertir en innovación.

-En ese contexto, ¿cuáles son las industrias con más potencial para PYME con foco innovador?

-Una es la de alimentos. Chile ocupa el lugar 25 dentro de los países exportadores en este sector. El año pasado se exportaron US$ 19.000 millones y cerca del 95% fueron grandes empresas. Podríamos hacer que la PYME exporte alimentos de muy buen nivel, nadie les ha enseñado ni estimulado. En la minería hay potencial en el sector proveedor, de exportaciones de soluciones.

Desafíos para 2020

-Se está acabando la década, ¿cuál es su balance del ecosistema de emprendimiento innovador?

-Va súper bien. Mi impresión es que está tomando vuelo, pero es un proceso que toma años en llegar a resultados relevantes. Hace diez años la palabra startup no existía, hoy tenemos entre 1.000 y 2.000 que están financiadas por algún capital semilla formal y también hay más de 20 fondos de venture capital. Los ingredientes están y ya hay algunos resultados como NotCo y Cornershop.

Hace diez años habían intenciones, pero no las capacidades, ahora están ambas y lo que falta es llegar a resultados de escalamiento internacional, solamente en base a eso se llega a resultados relevantes. Chile es buen gimnasio, pero la pista de carrera está afuera.

-¿Cuál es el principal reto del ecosistema?

-Generar exit, o sea, la salida de un inversionista de un determinando emprendimiento. Si un inversionista entrega financiamiento a una startup y recupera diez veces lo que inyectó al tercer año, va a poder volver a invertir en otra firma y se genera un círculo virtuoso. Si no hay exit, los inversionistas sienten que no tienen liquidez.

-¿Y cuáles son las proyecciones para Magical Startups?

-Para 2020 esperamos seleccionar siete nuevas startups, aumentar el valor del portafolio de US$ 103 millones a US$ 200 millones e incrementar la facturación mensual del portafolio a US$ 2 millones a diciembre de 2020. Además, lograr dos exit y realizar un aumento de capital para duplicar nuestra capacidad de inversión anual en startups a partir de 2021.