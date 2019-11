La mirada del mundo emprendedor al conflicto social

DF LAB

Nueve líderes entregan su visión sobre el contexto actual y proponen las nuevas prioridades de la agenda emprendedora, en un contexto donde más de 6.800 micro, pequeñas y medianas empresas han sido afectadas por las movilizaciones, según el catastro del gobierno.

Diario Financiero cumple una década difundiendo los temas de innovación y emprendimiento en Chile a través de su sección LAB DF.

Hoy, como nunca, reafirmamos el compromiso de seguir informando las noticias relevantes del mundo emprendedor, sus logros, retos y avances de este sector que, junto a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), son responsables de más del 50% del empleo nacional.

En conjunto con nuestro comité editorial integrado por representantes de Fundación Chile, la Dirección de Transferencia y Desarrollo de la Universidad Católica, el Centro de Innovación UC, la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Yuken Impact Research Lab y Fundación Copec-UC, seleccionamos a diez emprendedores y diez innovaciones que han destacado en algún momento de esta década, principalmente por su capacidad para responder a necesidades de forma creativa e innovadora.

En esta edición especial plasmamos sus historias de emprendimiento, de ingenio y crecimiento, para llevar adelante sus startups y empresas. Son 20 reconocimientos que reflejan de alguna forma el trabajo que hemos realizado como medio de comunicación durante estos años.

Hoy también estamos en medio de un escenario difícil para el país. Hay muchas PYME que han visto afectada su fuente de trabajo producto de las movilizaciones y otras que registran una importante caída en las ventas.

En este contexto, incluimos un reportaje para destacar la visión de los emprendedores, a quienes pedimos que hablaran de las prioridades del sector bajo el prisma del contexto actual.



Emmanuel Massenez

CEO Arara

"La industria de creación tecnológica y de

exportación de servicios tiene que ser primera prioridad"

"Chile es un pequeño mercado del fin del mundo. Si queremos crecimiento sustentable y responder a las aspiraciones sociales debemos promover la industria nacional de creación tecnológica y fomentar la exportación de servicios, tiene que ser la primera prioridad a nivel país. ¿Hemos despertado? Entonces diseñemos políticas públicas inteligentes, aprendamos de los casos de éxito - Singapur e Israel - y trabajemos en equipo startups y grandes empresas.

Nicolás Morales

Co-Fundador Pegas con Sentido

"Debemos tener la capacidad de ver los problemas

y desafíos de diferentes puntos de vista"

"La prioridad de los emprendedores en estos días es ponerse a disposición de lo que Chile necesita. Debemos tener la capacidad de ver los problemas y desafíos desde diferentes puntos de vista, para encontrar soluciones innovadoras a los problemas que están saliendo de la caja y cambiar la realidad. Uno de los grandes valores que tenemos los emprendedores es que vemos en la colaboración de diferentes actores, un aliado para lograr avanzar en propuestas reales para generar instancias de aprendizaje, en donde cada uno pone sus talentos al servicio del bien común y no solo del bien personal".

Mario Bustamante

CEO Instacrops

"Hay que descubrir un modelo de negocio sustentable, pese a la crisis"

"Un emprendedor es capaz de sufrir una crisis y sacar partido de ella. Para nosotros el escenario actual del país es muy complejo, porque a diferencia de una gran empresa, no vender tus productos o servicios durante cuatro semanas puede llegar a ser fatal. Una de las principales causas de mortalidad emprendedora es la falta de flujo de caja. Para mí, sigue siendo la prioridad el descubrir y re descubrir un modelo de negocios que sea sustentable en el tiempo, pese a la crisis".

Roberto Opazo

director ejecutivo Khipu

"Una prioridad es la búsqueda de certidumbres"

"Es difícil predecir el rumbo que seguirá el país. En este contexto, una prioridad inevitable para el mundo PYME/ Emprendedor es la búsqueda de certidumbres, lo que implica concentrarse en lo que funciona y bajar el riesgo. Las PYME deben ahorrar para estar preparadas. En la economía nos necesitamos todos y dependemos los unos de los otros. Son tiempos que obligan a arriesgar menos, porque nos ponemos a pensar en la sobrevivencia".

José Manuel Moller

CEO Algramo

"Hay que tecnologizar a la PYME"

"En lo urgente, hay que reconstruir y retomar los negocios, poder volver a producir, vender y despachar. Para que ocurra tiene que haber paz en las calles, lo cual requiere una respuesta contundente del mundo político a las demandas sociales.

Y el segundo frente, es dar competitividad a la PYME y esto va mucho más allá del pago a 30 días, tiene que ver con tecnologizar a las pequeñas empresas para que se puedan subir al carro del mundo digital. Las grandes empresas tienen enormes áreas de digitalización y capital, y eso podría terminar matando a la PYME en el mediano plazo".

Jorge Nazer

fundador Grupo ALTO

"Creamos una plataforma para ayudar a las PYME a querellarse por destrozos"

"Las PYME han sido muy afectadas. Hemos visto cómo se han destruido sus negocios. No hay que olvidar que en Chile cerca del 60% del empleo lo generan ellas. Por lo mismo, su prioridad es disminuir las pérdidas, poder levantarse y salir adelante, pero esto no es una tarea fácil ni rápida. Creamos la plataforma X Nuestro Chile, para que las PYME puedan subir gratuitamente imágenes y videos de los destrozos. Analizaremos las imágenes, las vincularemos y pondremos la información a disposición del Ministerio Público para generar querellas en caso que corresponda".

Pamela Chávez

Fundadora Aguamarina

"Las startups no deberían pagar IVA el primer año"

"Se requieren muchas mejoras todavía y la más importante es el financiamiento. Las startups no deberían pagar IVA el primer año, debería ser escalonado de acuerdo a su crecimiento. También debe haber un cambio en el sujeto retenedor de IVA, con un pago a 30 días máximo y subsidio a la mitad más pequeña de las PYME para cumplir con un sueldo mínimo. Y debería existir un mecanismo de inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) en vez de pagar IVA. Hoy la ley de I+D es sobre las utilidades y no tenemos utilidades. Me refiero a que no tengamos que pagar al Estado impuestos por hacer tecnología, sino que esto se pague cuando vendamos la innovación y no en la fase de desarrollo".

Matías Muchnick

CEO NotCo

"Tenemos la misión de involucrarnos en las discusiones políticas y económicas"

La crisis social nos vuelve a poner en el centro del escenario económico actual, donde debemos ser interlocutores válidos para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Somos un grupo fundamental dentro de la economía, lo que nos da la gran oportunidad de ser pioneros, de comenzar a impulsar los cambios sin esperar un anuncio formal de la clase política. Tenemos la gran misión de involucrarnos en las discusiones políticas y económicas y siempre tener en mente el bienestar común de nuestros trabajadores. Estar consciente de que nuestras innovaciones y tecnologías efectivamente están al servicio de la sociedad y que ayudan al país a prosperar. Eso debe ser el motor de nuestro trabajo diario".

Francisco Silberberg

fundador de Copptech

"El motor para generar mayores recursos nace del emprendimiento"

"Es importante usar el liderazgo de nuestros emprendimientos en espacios que nos permitan apoyar al país y así aportar con soluciones creativas y sustentables para lograr una mejor calidad de vida para todos. El motor para poder generar mayores recursos nace del emprendimiento, el gran desafío es cómo esos recursos se trasladan de la mejor manera a todos".