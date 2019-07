Las iniciativas que buscan mantener los plásticos circulando dentro de la economía

DF LAB

El Pacto Chileno de los Plásticos, la Ley REP y el proyecto de ecoetiquetados apuntan a generar una industria que los valorice.

En los últimos años, el mundo ha sido testigo de cómo envases y bolsas plásticas se apoderan de los océanos provocando una contaminación marina sin precedentes. Cada año 8 millones de toneladas de plástico acaban en el océano, lo que equivale a vaciar un camión de basura por minuto. Y se estima que a 2030 serán dos camiones y en 2050, cuatro camiones por minuto.

Una realidad que el país no ha ignorado. Uno de los proyectos emblemáticos en esta dirección, fue la prohibición de entregar bolsas plásticas en retail y supermercados, y que de acuerdo a cifras internas del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) a la fecha, han reducido en 2.000 millones las bolsas que se han introducido al mercado.

Pero esta no es la única iniciativa. La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) incorporó los plásticos; la Sofofa y el MMA están trabajando en una ecoetiqueta voluntaria para indicar que un producto es reciclable; y en abril pasado, Chile se transformó en el tercer país, tras Reino Unido y Francia, en suscribir el Pacto Global por los Plásticos, que impulsa a nivel mundial la Fundación Ellen MacArthur.

Justamente ayer miércoles, el Pacto Chileno de los Plásticos (PCP), que integran el Ministerio de Medio Ambiente, Fundación Chile (FCh) y siete empresas “fundadoras” - Unilever, Amcor, Coca Cola, Mall Plaza, Nestlé, Soprole y Resiter-, además de otras entidades, dio a conocer los cuatro compromisos que deberán cumplir las compañías socias del pacto de aquí a 2025: tomar acciones para eliminar los envases de un solo uso con diseño e innovación; rediseñar el 100% de los envases para que sean reciclables, reutilizables o compostables; 1/3 de los envases deben ser reciclados, reusados o compostados, y que los nuevos embalajes plásticos incorporen en promedio, un 25% del material reciclado.

El Pacto Chileno de los Plásticos busca transitar de una economía líneal a una circular del plástico en donde este material se mantenga circulando en el sistema y no se convierta en residuo, a través de la innovación, reutilización y reciclaje.

Respecto de los acuerdos del PCP, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt comenta que se trata de una “iniciativa voluntaria y un llamado a la acción, que complementa y apoya a la ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y su implementación, la que establece metas ambiciosas, pero invitamos al sector privado a sumarse al desafío de ir todavía más allá de la normativa”.

En tanto, el gerente general de FCh, Marcos Kulka, dice que para lograr movilizar a Chile es necesario pasar a una segunda fase y extender la invitación a “todas las empresas de la cadena de valor del plástico (productores de plásticos, productores de envases, brand owners, retail, usuarios, recolectores, gestores y recicladores) así como otras organizaciones que apoyan en esta transición hacia una nueva economía de los plásticos, con el fin de evitar un impacto el medio ambiente”, señala.

El ejecutivo añade que el próximo paso del Pacto Chileno de los Plásticos es trabajar en la planificación de una Hoja de Ruta 2025 que será finalizada en diciembre de este año y que se dará a conocer en el marco de la COP25.

Valorización del plástico

A cinco meses de la realización de la Cumbre de Cambio Climático (COP25) en Chile, el tema comienza a tomarse la agenda.

El país genera unas 990.000 toneladas de plástico al año de las cuales sólo se recicla el 8,5%. La cifra aún es baja, pero coincide también con una demanda menor.

No obstante, una de las propuestas transversales a las iniciativas en torno al plástico, es la necesidad de generar una industria que valorice el material reciclado.

Marcos Kulka señala que existe un mercado incipiente de plásticos reciclados en el país, lo que atribuye a varias razones: el costo del material reciclado hoy es más alto que el del virgen; el suministro para reciclar es bajo y no es constante, por lo que no es posible tener una oferta de material reciclado atractiva para grandes producciones y no hay una demanda real desde las empresas productivas.

“Sin embargo, el Pacto busca movilizar este sector dado que es parte fundamental de la economía circular, el poder recircular el material (que existe tanto oferta como demanda), por lo que las empresas del pacto buscarán incorporar hasta un 25% de material reciclado en promedio en los diferentes envases y embalajes de plástico”, afirma Kulka.

Para el caso del reciclaje de plásticos no domiciliario, es decir, el que proviene de los productores, la Ley REP establece la figura de sistemas de gestión, ya sean individuales o colectivos. Estos sistemas serán los encargados de cumplir las metas de recolección y valorización, con los envases y embalajes que pongan en el mercado los productores que componen estos sistemas de gestión.

El enfoque del reuso

La líder de Fundación Ellen MacArthur para América Latina, Luísa Santiago señala que el reciclaje es importante, pero no solucionará la contaminación plástica. Plantea que se debe cambiar el enfoque hacia innovaciones y modelos de negocios que diseñan los residuos, mantienen los materiales de uso y protegen el medio ambiente.

La experta plantea que uno de los enfoques de la fundación es el reuso del plástico. Comenta que la iniciativa New Plastics Economy lanzó el libro Reuse - Rethinking packaging (Reuso - repensando los embalajes), que busca promover modelos de reutilización de envases. Citando a la publicación, destaca que el empaque reutilizable es una oportunidad de innovación y negocios de más de US$ 10 mil millones a nivel mundial.

“Necesitamos una economía circular para el plástico, en el que nunca se convierta en un desperdicio en primer lugar. Con este enfoque, no solo podemos generar beneficios a largo plazo para el medio ambiente, sino también capturar una gran oportunidad económica”.

Luísa Santiago, Fundación Ellen MacArthur.

"Hay que mantener los plásticos fuera del medio ambiente"

De las 78 millones de toneladas de envases que se producen en el mundo, sólo el 14% se recolecta para reciclaje y sólo 2% se recicla. "Debido a esa naturaleza derrochadora se pierden entre US$ 80 mil millones y US$ 120 mil millones en la economía mundial cada año. Es necesario cambiar el sistema para que este valioso material se pueda utilizar continuamente", afirma Luísa Santiago, líder de la Fundación Ellen MacArthur para América Latina, quien visitó el país para participar en el anuncio de los compromisos del Pacto Chileno de los Plásticos a 2025.

En 2018, la Fundación Ellen MacArthur lanzó la Red Global de Plásticos, integrada por Reino Unido, Francia y Chile, en la que participan todos los actores de la cadena de valor –empresas, entidades públicas y ONG- con el fin de generar compromisos concretos para reducir el impacto del plástico a 2025.

"Los Pactos del Plástico son una oportunidad para abordar las causas de la contaminación y el desperdicio de los plásticos, no los síntomas. Establecen objetivos claros para eliminar los plásticos que no necesitamos, innovar para que se puedan reutilizar, reciclar o compostar y que se pueda circular todo lo que usamos para mantenerlos en la economía y fuera del medio ambiente", señala.

En el caso del Pacto del Plástico de Reino Unido, comenta que reúne a 120 empresas que son responsables del 85% de los envases colocados en esa economía. Ya lanzaron su hoja de ruta a 2025, con un enfoque en la eliminación de los plásticos problemáticos e innecesarios y el rediseño e innovación para garantizar que un 70% sea efectivamente reciclado y un promedio de 30% de contenido reciclado en los embalajes producidos.

Carolina Schmidt, Ministra de Medio Ambiente.

"Aumentaremos en diez veces el reciclaje de plásticos a 2030"

El 10 de junio pasado el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) presentó el anteproyecto que fija metas de recolección y valorización de envases y embalajes, donde se incluye metas de reciclaje de plástico domiciliario a partir de 2022 (3%) y no domiciliario desde 2026 (38%).

La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, señala que las metas son ambiciosas y pondrán a Chile "al nivel de los objetivos trazados por los países desarrollados".

"Los plásticos que se reciclan promediaron en 2018 apenas un 4%, pero pondremos como meta que al 2030 deba reciclarse, al menos, un 45%, es decir, aumentar en más de 10 veces lo que Chile recicla hoy, señala la ministra. Respecto de la ley que prohibió la entrega de bolsas plásticas en el comercio en el territorio, afirma que "fue un tremendo paso para combatir el uso indiscriminado del plástico y, de acuerdo a estimaciones internas del Ministerio del Medio Ambiente, a la fecha se han reducido en alrededor de 2.000 millones las bolsas que se han introducido al mercado".

Gonzalo Russi, Sofofa.

Sofofa propone ecoetiqueta y sello de reciclabilidad

Sofofa, el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia de Cambio Climático y Sostenibilidad están trabajando en un proyecto de ecoetiquetado.

Gonzalo Russi, secretario ejecutivo del Comité de Evolución Empresarial de Sofofa, comenta que el proyecto se enmarca en un Acuerdo de Producción Limpia (APL) que busca promover la economía circular a través de dos objetivos: incidir en la preferencia de compra del consumidor de productos que promuevan el reciclaje y contribuir a la experiencia de reciclaje del consumidor, facilitando el proceso.

"Tras finalizar el proceso de diagnóstico, en el que participaron 16 empresas socias de Sofofa y más 16 organizaciones y expertos, estamos proponiendo una ecoetiqueta que consta de dos herramientas: un sello de reciclabilidad y una etiqueta de instrucciones para la correcta disposición de los envases y embalajes. Esperamos que pronto existan productos con el sello en el mercado y así comenzar a hacer realidad esta nueva cultura".