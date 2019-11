Mastrantonio: “Tenemos intenciones de reparar y abrir el viernes, pero es difícil”

DF LAB

Tras los incidentes del domingo, el negocio de comida italiana resultó con pérdidas que podrían superar los $ 20 millones.

Tensa. Esa fue la palabra que usó el dueño del restaurante Mastrantonio, Marcelo Mastrantonio, para describir la jornada del domingo, antes de que parte de su local se viera afectado por el fuego.

La casona de 1950, de altos pilares de madera y pisos de parquet, cobija el negocio familiar desde su inauguración hace 25 años. Pero, esa estabilidad de décadas se quebró.

“El domingo estaba tan denso el ambiente, tanto que a las 15:15 cerramos y guardamos todo, pero dentro del restaurante, como apilado”, cuenta el emprendedor de 58 años a Diario Financiero.

“Nosotros vivimos en el segundo piso. Entonces estábamos ahí cuando alrededor de las 17:30 empezaron las manifestaciones fuertes en la playa, aquí al costado de mi negocio. Ya teníamos preparado un plan de escape”, agrega con suspiros, debido a las amenazas directas que habían recibido los días anteriores.

Dice que los manifestantes entraron por el frontis del recinto y, tal como lo habían planeado, escaparon por la parte de atrás.

“Huímos unas tres o cuatro cuadras hacia el cerro, porque era el momento preciso. Si no eran violentos, creo que nos mataban básicamente”, cuenta, asegurando que lo que gatilló el paso de la manifestación familiar a la destrucción fueron los disparos perpetrados por el estadounidense John Cobin, el atacante confeso.

Negocio familiar

Mastrantonio cuenta que las ventas ya venían cayendo debido a los anuncios de marchas y el cierre temprano del comercio en Reñaca. La vandalización de su negocio culminará con la pérdida casi total de la semana y estima que las reparaciones costarán, por lo bajo, unos $ 20 millones. Eso sí, no pierde la esperanza.

“Tenemos intenciones de reparar martes, miércoles y jueves, a ver si provisoriamente podemos abrir con alguna mesita el viernes, pero lo encuentro difícil. Pero ya hay pronósticos de reparación. Estamos en eso”, dice.

Respecto a sus cuatro trabajadores, además de él y su esposa, asegura que no se verán perjudicados.

“Yo los aguanto como sea. Somos un negocio familiar. Trabajamos nosotros mismos y eso es lo que nos ha permitido estar hace 25 años aquí. Ninguno va a perder ningún minuto de trabajo ni menos remuneración”, afirma Marcelo Mastrantonio.

Asech: "A los emprendedores les preocupa reactivar sus negocios"

Todavía es pronto para tener claridad del impacto de las movilizaciones ocurridas en Reñaca el domingo pasado en las pequeñas empresas de la zona. Según estimaciones de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), sólo en el borde costero de esta localidad de la Región de Valparaíso, operan 120 locales.

Lynda Halyn, consejera regional de Asech en Valparaíso, comenta que la mayoría de estos locales registran daño en su infraestructura.

El lunes pasado realizaron un encuentro en Reñaca al que acudieron 24 familias propietarias de negocios en el borde costero y en el centro comercial. "Están preocupados, los restaurantes no han podido abrir y los que lo hicieron tuvieron que cerrar. Entre los afectados también hay cafeterías, tiendas de empanadas y franquicias", cuenta Halyn.

Plantea que hoy lo que más preocupa a los emprendedores es la seguridad para operar y la reactivación de su negocio. La solución, explica, es abrir en forma parcial y en caso de movilización, "desmantelar" , sacar la mercancía del local.



Catastro regional

Según el último catastro de la Asech, que no considera el impacto de la marcha en Reñaca, los emprendedores afectados en la región de Valparaíso suman 185 y el 80% de ellos registra daños en infraestructura.

Mañana tendrán una actualización de los afectados y realizarán un encuentro en el local "Puro Café" en Valparaíso, para tirar líneas en torno a la reactivación el sector.

"Va a haber mucha cesantía en la región, hay locales que no han podido abrir. Nos falta unificar y cuantificar los daños. El catastro del Corfo fijó en 700 las PYME con daño en infraestructura y nosotros vamos en 185", afirma Halyn.

En la reunión participarán entidades como la Cámara Regional de Comercio, la Cámara de la Construcción y un grupo de empresarios "que está dispuesto a ayudar a PYME o emprendedores. Como Asech tenemos que ayudar a generar los puentes".