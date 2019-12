Ministra Schmidt tras cierre de la COP 25: "Hoy, los países hemos quedado en deuda con el planeta"

DF LAB

La imposibilidad de implementar el artículo 6 para regular los futuros mercados de derechos de emisiones de CO2 centró las críticas al encuentro que finalizó en Madrid. "Evidentemente, es triste no haber llegado al acuerdo", señaló la presidenta de la cumbre.

Al cierre de su versión más larga en la historia de 25 años de la organización, la COP25 realizada en Madrid y organizada por Chile dio paso a un intenso balance en cuanto a sus avances y temas pendientes para lograr que los países aumenten sus compromisos de reducción de emisiones

"Hoy, los países hemos quedado en deuda con el planeta. Por lo mismo, hoy no estamos satisfechos, los acuerdos alcanzados por las partes no son suficientes para enfrentar con sentido de urgencia la crisis del cambio climático. Aún no están los consensos para aumentar la ambición a los niveles que necesitamos", declaró Schmidt en su discurso al cierre de la COP 25.

Entre los temas no cumplidos por la agrupación estuvo uno de sus principales objetivos marcados: el desarrollo del artículo 6 del Acuerdo de París para regular los futuros mercados de derechos de emisiones de CO2, tema que quedó pendiente para el próximo año.

"Queríamos cerrar un artículo 6 que nos permitiera implementar un mercado de carbono robusto con integridad ambiental (...) evidentemente es triste no haber llegado al acuerdo, cerramos esta cumbre con sensaciones encontradas", señaló la ministra Schmidt previo al cierre de la cumbre.

"Se trabajó intensamente para asegurar unos mercados de carbono globales que aseguren una contabilidad robusta respetuosa de la integridad ambiental. Algunos no se sintieron cómodos, así que queda pendiente para el año que viene", señaló la ministra para la Transición Ecológica de España, Teresa Ribera.

En su primera reacción a los resultados de la COP 25, el presidente Sebastián Piñera afirmó en Twitter que "necesitamos un acuerdo ambicioso" añadiendo que "la gente nos exige unidad y voluntad. Llegó el tiempo de la acción", destacando uno de los puntos en los cuales se alcanzó consenso: "La ciencia habló fuerte y claro de los peligros del calentamiento global".

El pronunciamiento del mandatario es visto como un respaldo a la delegación chilena en medio de las críticas generales a la insuficiencia de los consensos logrados este fin de semana, marco en el cual diversas organizaciones medioambientales internacionales criticaron las gestiones de la ministra Schmidt a la cabeza del encuentro.

Los cuestionamientos se centraron en el rol jugado en las negociaciones para avanzar en nuevas medidas sobre contra la crisis climática y en la redacción de los últimos borradores del acuerdo final.

Los avances consensuados

Entre los logros de la cumbre, Schmidt destacó que se haya logrado "transversalizar una acción climática más ambiciosa en cada uno de nuestros países e incorporar a los ministros sectoriales que mucho tienen que decir en emisiones y capturas de carbono". También subrayó que primera vez los ministros de Ciencia del mundo se reunieron en la COP y el hecho de que los científicos se hayan incorporado como "un aliado clave no sólo en el diagnóstico sino que también en la solución".

En lo que valoró como un aporte al cambio de rumbo en la lucha contra el cambio climático, Schmidt apuntó a "el paso de la negociación a la acción, transversalizando la acción climática a todos los sectores productivos para hacerlos parte de la solución", subrayando que por primera vez en la historia de las COP se realizaron reuniones de alto nivel con los ministros que lideran los principales sectores emisores y capturadores de gases de efecto Invernadero, como los titulares de Agricultura, Transporte y Energía, a lo que se sumó la presencia de ministros de Finanzas de 51 países.

Entre los desafíos, la ministra Schmidt enfatizó que la "innovación, la transferencia de tecnológica, la construcción de capacidades y las soluciones basadas en la naturaleza tiene que ser más ambiciosas y tienen que tener un efecto más urgente y más efectivo".