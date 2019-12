Pablo Terrazas delinea los planes y énfasis que tendrá Corfo el próximo año

DF LAB

Potenciar a las PYME generadoras de empleo y aumentar el foco en el escalamiento de startups, son algunos de los puntos principales de la agenda para 2020.

Con cinco meses a la cabeza de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), el escenario para el abogado y actual vicepresidente ejecutivo de la institución, Pablo Terrazas, se volvió muy ajetreado. El exsubsecretario de Minería, que asumió el cargo en julio de este año tras la salida de Sebastián Sichel, ha debido lidiar con las consecuencias de la crisis social, ampliando el giro hacia las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) y guiando la ayuda hacia éstas.

De cara al nuevo contexto, el vicepresidente señala que la Corfo está en proceso de venta de inmuebles y, ad portas de 2020, ha debido ajustar sus planes, por ejemplo, reenfocando recursos de algunas gerencias, los que ahora apuntarán a la recuperación de las PYME. Paralelamente anuncia que buscarán avanzar en incorporar mayor tecnología a los emprendimientos y generar una “política más definida”, que apunte al escalamiento de startups.

¿Cuál será su sello durante su paso por Corfo? Afirma que “hay que ser una Corfo social, mucho más cercana y con puerta abierta a las PYME”.

- ¿Cuál es el número actualizado de PYME catrastradas?

- El total llega a 15.000 empresas que han sufrido daños en su estructura física o han sido saqueadas. Las tres principales regiones del país son la Metropolitana, del Biobío y Valparaíso.

- ¿A cuánto van a ascender los subsidios?

-Tenemos dos líneas de acción. Una es la entrega de subsidios para las empresas catastradas, con un límite de $ 4 millones, y a partir de esta semana deberían empezar a llegar los primeros cheques. La otra es como aval de las PYME dentro del sistema financiero. Sólo intervenimos cuando se cae el proyecto del privado y ahí respondemos frente al banco con un porcentaje del crédito otorgado.

-¿Cómo van a reenfocar el presupuesto?

- No se trata solamente de sacar recursos de algunas gerencias para enfocarlos en otras, sino que cada una cambie su foco y que gaste sus recursos pensando principalmente en potenciar PYME generadoras de empleo, de alta mano de obra. Todos aquellos que sean escalables de manera rápida serán beneficiarios y tendrán priorización respecto de otros tipos de emprendimiento que hemos estado históricamente apoyando.

- ¿De dónde quieren sacar recursos?

- Teníamos diagnosticado que habría mucho interés de emprendedores por instalarse en Chile, pero dado el escenario de violencia, podemos estimar que ese número será menor. Vamos a destinar algunos de esos recursos, porque creemos que no se van a ejecutar, a otros que sí son importantes, como la reparación de la infraestructura de las PYME dañadas. No es un monto que se puede definir ahora, aún no se pueden dimensionar los recursos necesarios.

-Están barajando la venta de inmobiliarios, ¿en qué fase está eso?

- Estamos haciendo cotizaciones de los valores comerciales de las propiedades y en base a eso vamos a ir viendo de cuáles será necesario irnos desprendiendo, para obtener mayores recursos.

- En la agenda de protección del empleo se señala que existirá un régimen especial de donaciones para MiPymes, ¿cómo funcionará?

- Se está estudiando un proyecto de ley que tiene que ingresar en los próximos días, que facilite las donaciones de grandes empresas. El Ministerio de Economía tendrá que tener un sistema de control de las donaciones y estará trabajando de manera coordinada con Corfo.

-¿Hay nuevos planes para los emprendimientos de carácter tecnológico y de innovación?

- La tecnología e innovación serán fundamentales y decisivas para poder reactivar nuestra economía desde las PYME. La innovación será clave en muchas compañías, sobre todo en las pequeñas para que puedan sobrevivir. Una de las metas de la Corfo, aprovechando las circunstancias, es llegar a la mayor cantidad de PYME para que se digitalicen.

- ¿Faltan instrumentos de escalamiento de startups?

- Es algo en lo que estamos trabajando. Hemos hecho mesas de trabajo con distintos ministerios y con el sector privado para desarrollar una política que permita generar condiciones para que emprendedores pueden escalar, consolidarse y exportar.

Con respecto al financiamiento, a veces tienen que salir fuera del país, sabiendo que hay inversionistas en Chile que estarían dispuestos, si es que hubiese reglas del juego más claras y una política más definida. Eso es un desafío que queremos asumir durante 2020.

- ¿Qué opina de que los fondos de pensiones se involucren en temas de capital de riesgo en apoyo de startups?

- Sería una gran iniciativa, es parte de las ideas en las mesas de trabajo que estamos abordando.