Pymes afectadas superan las 1.000, según gremio de emprendedores

DF LAB

Los sectores más afectados son comercio, servicios y hoteles y restaurantes.

El último balance de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) situó en 1.167 los afectados por el escenario de conflicto social al miércoles 30 de octubre.

El balance elaborado por el gremio señala que del total, un 84% se ha visto afectado porque no ha podido vender, porque "no han podido abrir sus locales, los trabajadores no pueden llegar a trabajar o les han suspendido trabajos", lo que corresponde a 983 Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).

Pero el 9% -lo que significan 106 pymes- han sufrido saqueos, entendidos como daño a la infraestructura, daño de maquinaria y/o hurto de mercadería.

Respecto del rubro de las empresas afectadas, lidera el comercio, con el 29% del total de los daños del catastro, lo que corresponde a 334 pymes. Luego se ubican los los servicios con un 18%y representan 207 compañías. En tercer lugar se encuentran los hoteles y restaurantes, con el 17% que significan 207 emprendimientos.

Del total de los casos, el 49% es de la Región Metropolitana (RM), 14% de la región del Biobío y 12% de la región de Valparaíso.

Respecto de las pérdidas, el 40% de las firmas informa mermas hasta $ 1,1 millón, 28%, entre $1,1 millón y $ 3 millones, 13% entre 3,1 millones y $ 5 millones, 9% entre $5,1 y $ 10 millones y un 10% sobre $ 10 millones.

Al ser consultadas por la ayuda que necesitan, una amplia mayoría (33%) explica que necesita financiamiento. Luego, el 25% plantea que requiere postular a fondos concursables, como Corfo, Sercotec, Fosis, entre otros. Pero también un 14% requiere reconstruir su local u oficina o comprar mercadería.