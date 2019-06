Startup chilena creadora de la bicicleta anti robo busca ampliar giro a seguridad vial de ciclistas

DF LAB

Yerka está en conversaciones con Waze para que alerte a los ciclistas en caso de choque, y con Volvo, para que los autos incluyan sensores que los detecten.

Además de reinventar la bicicleta en 2012 con la creación del primer modelo “anti robo” del mundo -que usa la misma estructura para crear un “candado”-, la startup chilena Yerka, está ampliando su línea de negocio a la seguridad vial de los ciclistas a través de Waze y Volvo, con quienes está en conversaciones.

El CEO y co fundador de la firma, Cristóbal Cabello, explica la decisión de extender la marca. “Creemos que el problema de seguridad es el que impide que más gente use este método de transporte; por eso estamos en conversaciones con Waze para incluir a los ciclistas y que les llegue una notificación cuando existan choques, por ejemplo”. Con Volvo, busca que sus autos tengan sensores que detecten a los usuarios de bicicletas.

La firma, fundada por Cabello junto a los ingenieros civiles Andrés Roi y Juan José Monsalve, partió cuando cursaban segundo año en la Universidad Adolfo Ibañez (UAI) con un prototipo hecho de PVC. Tres años después, en 2015, -y tras obtener capital a través de crowdfunding- fabricaron las primeras 210 unidades.

“Compartimos la idea que teníamos y ofrecimos qué, si las querían, donarán y en nueve meses más les entregaríamos su bicicleta. Ahí hicimos las primera unidades que repartimos en todo el mundo”, cuenta Cabello.

Actualmente Yerka comercializa 600 bicicletas al año, de la tercera generación, vía e-commerce en 23 países, las que fabrican en Shanghái y Europa. Además, están desarrollando un modelo con motor eléctrico y accesorios como chaquetas y poleras con reflectantes.

A la fecha, el emprendimiento, parte del portafolio de la incubadora de Negocios Chrysalis de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), ha levantado capital privado por US$ 500.000 y obtenido dos fondos de Corfo por US$ 100.000 en total.

Hoy están en su segunda ronda de inversión por US$ 3 millones, la que dividirán en tickets de US$ 100.000 y cuya primera parte esperan concluir a finales de junio.

“Nos estamos enfocando en obtener financiamiento local, a todos se les pasó Cornershop y NotCo y creemos que existe mucho capital acá que puede fomentar estos proyectos”, señala Cabello.

Con los recursos que obtengan, planean ampliar su línea de productos y, además de la bicicleta con motor eléctrico, desarrollarán un nuevo modelo que comercializarán en 2020.

En 2018 Yerka facturó US$ 300.000 y la proyección para este ejercicio, es cerrar con US$ 550.000 y US$ 1,5 millones en 2020, una vez que empiecen a vender el nuevo producto.