Tras maratónica jornada, ministra Schmidt anuncia que negociaciones para texto final de cumbre del clima se extenderán hasta este domingo

A medianoche de Madrid y sin acuerdo en texto final de la cumbre del clima, la presidenta de la COP25 y ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt agradeció a los delegados por la extensa jornada de trabajo e hizo un sentido llamado para continuar las conversaciones mañana domingo. "Solicito todas sus fuerzas para lograr un acuerdo ambicioso. Cuento con ustedes para llegar a un consenso", informó la cuenta oficial de Cambio Climático de la Organización de Naciones Unidas (ONU) la noche de este sábado.

At midnight stocktaking session of #COP25, COP President @CarolaSchmidtZ thanks delegates for working very late hours: "I request all your strength to get an ambitious agreement. I count on you to reach consensus". Next stocktake plenary announced for 3:30 a.m., on 15 December. pic.twitter.com/L8V1GWQBmq