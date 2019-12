WWF: Estados Unidos y la Unión Europea deben asumir mayores costos por desastres climáticos en países en desarrollo

DF LAB

El informa de WWF sugiere que a 2022 se consiga un financiamiento de US$ 50 mil millones para enmendar pérdidas causadas por el fenómeno en países más vulnerables.

Otro de los informes que se dieron a conocer esta semana en el marco de la COP25 fue el elaborado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) que cuantifica la responsabilidad económica que tienen los países desarrollados por el cambio climático sobre los más vulnerables.

El documento titulado "Can Climate Change-Fuelled Loss and Damage Ever Be Fair" señala que Estados Unidos y la Unión Europea deben asumir más de la mitad del costo de reparación de las pérdidas y daños que genera el cambio climático en los países en desarrollo.

El texto sugiere que para 2022 se consiga un financiamiento de US$ 50 mil millones, con el fin de reparar las pérdidas en países más vulnerables debido a los efectos del cambio climático, aumentando a un mínimo de US$ 300 mil millones para 2030. Este monto se lograría con un aporte del 30% por parte de Estados Unidos y del 24% proporcionado por la Unión Europea.

La forma de calcular dicho fondo ha sido pensando en una "cuota justa" de responsabilidad que deben asumir los países. Centrados en un análisis de equidad, se basaron en las contribuciones históricas de los países al fenómeno, a partir de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) y su capacidad para tomar medidas climáticas en función de su ingreso nacional.

El mecanismo de pérdidas y daños se ha convertido en una de las trabas de las negociaciones en la COP25. El informe presentado sugiere la necesidad de establecer respuestas eficientes frente a los desastres climáticos, repensar el sistema global sanitario y responder a la crisis migratoria.

El experto en Política Global de Adaptación Climática para WWF, Sandeep Chamling Rai, señala que América Latina es "una de las regiones más vulnerables al cambio climático", lo que se evidencia en la desaparición de glaciares y sequías, por ejemplo.

"Esa condición de vulnerabilidad debería impulsarlos a ser más proactivos en la discusión de pérdidas y daños y establecer prioridades al momento de pedir un mecanismo financiero para adaptación mucho más robusto que, además de dinero, pueda proporcionarles apoyo técnico y transferencia de tecnología para abordar estos impactos", sugiere.