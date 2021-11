Emerson Navarrete: El creativo del 2021

Tendencias

“Ayer me informaron que fui el ganador del MKTG BEST. La verdad es que no puedo dejar de agradecer”, con esa frase el publicista dio a conocer en sus redes que había sido reconocido como el mejor director creativo. Este reconocimiento se entrega anualmente a quien se ha destacado por su quehacer y su contribución al desarrollo y realce del marketing en alguno de los ámbitos de relevancia para esta disciplina.

Emerson Navarrete es conocido en la industria publicitaria. Tras 8 años en la agencia VMLY&R (ex Prolam Y&R), y de llevarla a ser la Mejor Agencia Chilena durante 7 años consecutivos en ACHAP y la más efectiva desde el 2017 en Effie, Navarrete emprendió desafíos profesionales en 2019 y fundó Blanca, su propia agencia. Entre sus clientes este año destacó su trabajo con Bazar ED en Casa y el aniversario de Diario Financiero.

- ¿Qué te motivó a fundar tu propia agencia y la diferencia que querías aportar al mercado publicitario?

Decidí fundar BLANCA con el objetivo de proponer una agencia horizontal en la que todos somos responsables de ella, que cada persona que trabaja en la agencia se sienta que también le pertenece. Esa horizontalidad también es con el cliente, tener una relación de amistad agencia-cliente como uno solo, es lo que considero la clave de un buen trabajo, duradero y a largo plazo. Pienso que las agencias no se miden por la cantidad de personas que tienen y en la cantidad de variados cargos que le dan a cada rol, eso más bien es vender humo, lo que sí considero hace una agencia grande son sus ideas y la capacidad de venderlas y llevarlas a cabo, esa siempre será las diferencia.

- ¿Cuál es la propuesta de valor de Blanca y como permea tu trayectoria en su aplicación?

Para que una agencia sea relevante para sus clientes es fundamental que estos crean, un cliente no cree en agencias que dicen a todo que sí, si realmente queremos que nos crean es fundamental cuestionar, el resultado del cuestionamiento es lo que realmente nos dirá que hacer y así lograr un trabajo diferenciador. Buscar verdades que conecten en ese ejercicio será siempre nuestro diferencial. Con respecto a mi trayectoria trato de traspasar siempre lo aprendido al equipo y nuestros clientes.

- ¿Como ves el aporte de la creatividad en un ecosistema multiplataforma y cómo estas pueden aportar a los modelos de negocio?

Partamos de la base que siempre una buena idea será un aporte para cualquier modelo de negocio, es clave para una idea ser simple, una marca interesante no tiene por qué decir tanto, ahí el mensaje se diluye, deja de ser atractivo. Considero que en un ecosistema multiplataformas las estrategias de comunicación son vitales como también el rol de las personas como motor viralizador. La creatividad para tener éxito depende de esa correcta ecuación.

-Las marcas grandes tienen que ir en agencias grandes? ¿Cómo ves tú el cambio de paradigma y la diversificación de las marcas en agencias de diferentes tamaños?

"El que mucho abarca, poco aprieta ". Es un dicho antiguo pero que plantea una analogía muy cierta. ¿De qué sirve tener tantos clientes si a ninguno por volumen puedes entregarle calidad? Hoy hay muchos liderazgos creativos que emprendieron e hicieron su propia agencia por lo que el abanico de talentos ya no solo se reduce a un par de agencias grandes, hoy las marcas tienen más donde elegir.

-Con miras hacia el futuro, la era post pandemia, el nuevo estilo de vida que se avecina, ¿Cuál será el rol que jugará la comunicación?

Pienso que las tecnologías tomarán un rol fundamental, la comunicación de parte de las marcas será más humana y conectada con la realidad de estos nuevos consumidores digitales, las marcas ya están trabajando para potenciarse más día a día en el escenario digital en donde la creatividad marcará la diferencia para quien quiera tomar esa posta.