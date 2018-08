Highlight

El ejecutivo enfatiza que el país tiene una oportunidad única para constituir un polo de desarrollo en términos de conocimiento.

“Los negocios están cambiando rápidamente. Cuando uno mira las diez empresas con mayor capitalización del mundo, las siete primeras son netamente digitales. Es decir, no basan su negocio en activos físicos, sino en activos intelectuales que son liderados por personas, conocimiento y el know how del negocio”, sostiene Esteban Rodríguez Rozza, nuevo Country Managing Director de Accenture Chile. Su gran desafío es liderar la transformación cultural en las organizaciones, que acompaña la transformación digital. Es decir, él piensa que se está hablando de un verdadero “cambio de ADN en la forma y estilo de liderazgo”.

Al preguntarle sobre las brechas entre Chile y los países desarrollados señala que “ésta es considerable y recién ahora se está comenzando a captar que la transformación digital dejó de ser una predicción de futuro. Nuestros mismos clientes y proveedores saben qué hacer para dar el step change, pero no tienen claridad sobre cómo hacerlo. Por esto el concepto de co-creación es tan relevante y tiene una estrecha relación con el cambio cultural que queremos reforzar en el core de los negocios”.

Las evidencias de jugadores externos que llegan al país, sumado a una pujante fuerza de nuevas generaciones, están cambiando el escenario nacional en términos económicos, dice el ejecutivo, quien es claro en manifestar que “si analizamos la última tendencia a nivel mundial podemos apreciar que las personas quieren experimentar y crear recuerdos que perduren en el tiempo, lo cual nos lleva a la conclusión de que la vivencia física y la tecnología, que facilita esta experiencia, son extremadamente relevantes. Airbnb y Amazon Go son dos claros ejemplos del uso de la tecnología a favor del usuario y que ponen sobre la mesa la brecha que existe entre los actores globales y locales. De esta suma de factores, se desprende que el grado de madurez de Chile está mejor en comparación a la región, pero desciende en los rankings respecto de las economías desarrolladas”.

Pilar de Innovación

Los resultados del Global Competitiveness Report 2017-2018, elaborado por el World Economic Forum dan cuenta de que Chile se mantiene en la posición 33 entre los 137 países analizados, consolidándose como el mejor de América Latina en términos de competitividad. Las primeras posiciones son ocupadas por Suiza, Estados Unidos, Singapur, Holanda y Alemania. Sin embargo, en el país las grandes debilidades recaen en salud y educación primaria, innovación y sofisticación de los negocios.

Con amplio conocimiento en este ámbito, Rodríguez argumenta que “si profundizamos en los subíndices que sustentan la posición de Chile, podemos apreciar que los grandes desafíos están en las dimensiones digitales. Si observamos el noveno pilar, llamado “technological readiness” o preparación tecnológica, el país baja al número 38 a nivel mundial, cediendo el primer puesto de la región a Uruguay”.

“Por otra parte, el panorama cambia drásticamente si miramos el pilar de innovación, que está estrechamente relacionado con la capacidad de reducir la brecha digital, donde nuevamente volvemos a descender, pero esta vez al puesto 52 del ranking a nivel global, quedando por debajo de Tailandia y Senegal. Estas cifras demuestran el potencial que tiene la economía nacional para incorporar correctamente los factores de cambio. Estoy seguro de que, con la correcta dirección, Chile subirá de posición”, agrega.

Respecto de las debilidades locales, indica que “las compañías esperaron más de lo de debido, pero la buena noticia es que todavía están a tiempo para sumarse al cambio mediante una estrategia de negocios consistente que permita migrar hacia el mundo del conocimiento. Chile es un país que tiene muy buenos profesionales, excelentes instituciones académicas y una economía ejemplar en términos de estabilidad, lo que genera una oportunidad única para transformarse en uno de los polos y líderes de la región en términos de conocimiento”.

En otras palabras, asegura que la economía nacional tiene todas las condiciones para exportar conocimiento y know how, en lugar de forjar su crecimiento en base a mono productos. En este sentido, expresa que “un ejemplo son los resultados obtenidos en un reciente estudio que realizamos junto a Oxford Economics, el cual revela que la economía digital en Chile representa aproximadamente el 22,2% del PIB nacional, lo que equivale a cerca de US$55 mil millones. Este resultado es ampliamente superior a lo proyectado por mediciones tradicionales y que refleja la clara ventaja competitiva que tenemos a nivel regional”.

Por último, en relación a algún aspecto distintivo de la apuesta de Accenture Chile en este nuevo contexto de negocios, Esteban Rodríguez destaca que el pilar fundamental del éxito son las personas. “Nosotros vendemos servicios dado por personas, independiente de su origen, orientación sexual o religión. Queremos ser la firma más diversa e inclusiva del mundo y llegar al balance de género de nuestra fuerza laboral a nivel global para 2025. Ésa es nuestra meta”, finaliza.