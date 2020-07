Jean-François Fogel: “La única y verdadera ganancia es el aprendizaje y conocimiento de las audiencias”

Tendencias

Para el periodista francés, experto en nuevos medios, la prensa en está experimentando un gran desafió. Se refiere a una nueva figura que surgió en los medios en plena crisis: el product manager. La persona que produjo contenido combinando recursos de dentro y fuera de la empresa para un resultado inmediato.

Jean-François Fogel -reconocido por haber conducido de manera exitosa en 1995 la transición digital del diario francés Le Monde, además de asesorar a otros medios en Europa y América Latina- afirma que en estos momentos, los medios de comunicación nunca habían sido tan importantes. Sin embargo, reconoce que, para los medios tradicionales adaptarse al tipo de contenido que se entrega según el consumidor de medios impresos, digitales y redes sociales es un tremendo desafío.



-Una de las consecuencias concretas que ha traído la pandemia producto del Covid-19 ha sido el aumento exponencial en las suscripciones digitales. ¿Cuál debiera ser la estrategia para mantener a esa audiencia una vez que esto acabe?

Evidentemente el confinamiento tuvo como consecuencia el crecimiento de las suscripciones a todas las ofertas digitales: música, noticias, videos y series etc. El coronavirus fue una oportunidad tremenda para agrupar audiencias los que le fue ofrecido de manera gratuita todo el material que tenía que ver con éste. Pero esto es una trampa, porque cuando el precio es cero, es imposible subirlo a pesar de que se multiplique por dos, tres, cinco. La única y verdadera ganancia es el aprendizaje y conocimiento de las audiencias. Los internautas que no pasaban tiempo en los sitios de noticias antes de la pandemia aprendieron a hacerlo y una parte, pequeña podría ser transformada en suscriptores.

- ¿Qué desafíos y oportunidades trajo el cambio en los procesos, en la nueva manera de trabajar (teletrabajo, reuniones virtuales, entrevistas por Zoom)?

Es demasiado temprano para dar una respuesta global, sin mebargo veo unas organizaciones más descentralizadas y con el uso creciente de métodos agiles y un uso cauteloso de las reuniones.

No se puede ignorar tampoco que fue posible crear medios en unos días dedicados al coronavirus (newsletters, secciones, podcasts, etc.) sin pensarlo dos veces. Esta persona que produjo contenido buscando recursos adentro y afuera de la empresa es la primera promesa de la existencia de una figura nueva: el product manager que combina recursos para un resultado inmediato.

- ¿Cuál sugiere debería ser el nuevo modelo de los medios de comunicación?

Los grupos Schibsted en Noruega y Bonnier en Suecia son los mejores en construir el "reader revenue" que es más o menos la idea que el modelo de publicidad se desploma y que los lectores tiene que pagar con suscripciones para el contenido de los medios.

-Según lo sus declaraciones, la prensa va atrasada en lo tecnológico respecto de sus audiencias. ¿El contenido en audio (podcasts) es una buena respuesta para la situación actual hoy?

La gran culpa de la prensa es de no producir tecnología en un mundo donde el cambio viene de la tecnología. Hacer podcast está bien pero ya sabemos que la distribución va a pasar por Spotify o iTunes. Si no produce tecnología, la prensa tiene que dedicarse a producir contenidos tan buenos que sean imprescindibles. Mas que nunca, en un mundo donde hay tantos medios, los que va a sobrevivir debe tener algo distinto. Y tener calidad no es mala idea.