La cerveza que busca incentivar campañas de publicidad más reales en Chile

Tendencias

Con esta nueva iniciativa de marketing, Becker quiere invitar a los chilenos a reírse de las diferencias y al mismo tiempo destacarlas y celebrarlas ya que son ellas las que hacen únicos a todos los chilenos, haciendo un “salud” por cada uno de ellos.

En el último tiempo se ha normalizado, dentro de las campañas publicitarias, el hecho de mostrar gente que no refleja la realidad y es aquí donde Becker quiere romper la pauta ya que piensa que hace falta mostrar más gente real, común y corriente.

En un intento de darle un giro a esta situación y terminar con la idealización de los chilenos, Becker presenta una nueva apuesta creativa cuyo foco principal es mostrar que las campañas publicitarias pueden lograr acercar a los consumidores a través del humor y honestidad, enfocándose en las diferencias de las personas, que finalmente son las características que los convierten en quienes son.

La marca quiere destacar esas diferencias, a través de este relanzamiento, ya que son esas características las que finalmente terminan por unir a todas las personas. Su consigna principal es brindar y celebrar a todos aquellos que quizás se sienten apartados o incomprendidos por sus diferencias, bajo el lema “No somos todos, pero somos más”. Con esto quieren lograr que la población no tenga miedo a definirse tal cuál es, ya que esta es la única forma en que se evoluciona hacia un Chile que empieza a tener un sabor distinto.

"Tomamos una postura frente a los recursos usados por la publicidad de hoy en día. Los clichés y personajes idealizados no reflejan la realidad. Buscamos generar conciencia en un tema que a veces pasa desapercibido y no es menor, ya que las campañas hoy en día no representan la realidad ni la singularidad de las personas y eso es algo que queremos cambiar. En la campaña hacemos salud por todos y también entendemos que no todos toman Becker y eso está bien, comenta Delfina De Trápaga, directora de Marketing de AB InBev.

La marca invita a más compañías, empresas y emprendimientos a que cuando lancen sus campañas muestren una imagen donde se valore a todas las personas por igual, sin importar el sexo, etnia, edad, condición física, nivel socioeconómico, entre otros.

“El sueño de nuestra compañía es unir a la gente por un mundo mejor, eso parte desde dentro, donde trabajamos fuertemente en ser una compañía para todos y todas sin distinción, donde las personas sientan que pueden ser quienes realmente son desde la autenticidad, disfrutando y desplegando todo su potencial. Para eso nos esmeramos en construir equipos diversos y ambientes inclusivos libres de discriminación”, finaliza Luis Vives, Gerente General Cervecería AB InBev.

Becker entiende que la sociedad de hoy no es la misma de hace años y sabe que los intereses de los consumidores también se han diversificado y es por esto decidió que su relanzamiento fuera con una campaña basada en el humor, en la honestidad y en crear cercanía a través de las diferencias de la juventud en el país.