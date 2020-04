La (no) cuarentena del “10”

Tendencias

Como muchos europeos, Manuel Diez es un español que llegó a Chile en los 60 buscando nuevas oportunidades. Hace 53 años abrió un "negocio de barrio" en Los Conquistadores, concepto que, pese a su crecimiento, no quiere abandonar: recién en 2018 incorporó el pago con tarjeta electrónica. Se especializó en la venta de vinos y la buena relación que desarrolló con viñas chilenas le dio una ventaja: precios bajos. En estos días de cuarentena, afirma, sus ventas se han disparado.

Cuando Manuel Diez Álvarez (78) deambula por Los Conquistadores, en Providencia, es fácil reconocerlo. El fundador del Supermercado Diez tiene pelo blanco, es alto, delgado, usa suspensores y hace 53 años es prácticamente parte de la postal de Pedro de Valdivia Norte.

Los vecinos lo llaman "El dueño del 10". Manolo, como le dicen, se autoimpuso como parte de su rutina, darse un tiempo para conversar con los transeúntes con los que se topa a diario: intenta intercambiar unas palabras sobre lo que sucede en Chile y en el mundo. Es común también escucharlo hablar –con el acento español que lo caracteriza– de religión y de vinos. "¿Sabes cuál es la mejor cepa de todas? Esa que se descorcha entre dos amigos", señala desde su departamento, donde pasa los días de cuarentena.

"La 'segunda juventud' es población de riesgo", bromea el europeo, quien se reconoce un ferviente católico. En su caso, dice, la cuarentena solo ha agitado la rutina de la empresa: las ventas por internet han aumentado en un 50% estos días. En parte, creen que esto se explica porque es de los pocos locales dedicados a la venta de alcohol que están abiertos por estos días. Como también comercializan abarrotes, el rol del Diez es de supermercado y no de botillería, lo que les ha permitido mantener sus locales abiertos, salvo el de Los Conquistadores Nº 2230, que funciona únicamente como botillería.

"Me entristece la decisión de que las botillerías de barrio tengan que cerrar porque para mucha gente es su pyme, que funciona como local de barrio, igual que nosotros. Pero también entiendo que lo hacen para ayudar a que no sigan los contagios", relata Anita (38), la hija menor del español, quien se encarga del marketing y comunicaciones de la compañía. Sus otros hermanos, Manuel (44) y Javier (43), supervisan el área comercial y de operaciones, respectivamente. José Luis (41), por su parte, es el único que no participa.

