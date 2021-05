“La publicidad tiene que hacerse cargo de esta nueva dinámica social y de consumo”

Tendencias

Para la gerenta general de la Asociación Chilena de Publicidad (ACHAP), Alejandra Ferrari la actual contingencia es un desafío ineludible para las marcas.

Con la crisis social que se extiende desde el 18-O, los efectos de la pandemia y una mega elección que revolvió el tablero político, la industria de la publicidad se ha visto obligada a replantear su forma de abordar al consumidor y sus intereses. Para la gerenta general de la Asociación Chilena de Publicidad (ACHAP), Alejandra Ferrari, la actual contingencia está “abriendo múltiples oportunidades para hacer de la creatividad una herramienta de transformación y aporte al desarrollo de la sociedad” .

- ¿Cuál es el mayor desafío para la publicidad hoy?

Los profundos cambios sociales han movilizado la dinámica de los mercados y el crecimiento de los países y obviamente la publicidad y el marketing tienen que adaptarse dramáticamente a jugárselas por valores sociales como la inclusión, el medio ambiente y temas de géneros entre otras muchas causas.

- ¿Cómo son los nuevos consumidores?

El nuevo consumidor tiene una dinámica de consumo totalmente nueva dada en gran medida por la digitalización y las redes sociales. Por ejemplo, no anda en auto, no va a hoteles, todo lo compra por internet y es mucho mas responsable ecológicamente por lo que las marcas deben integrar esta nueva dinámica de consumo-no consumo.

- ¿Cómo aporta la publicidad en esta nueva dinámica al crecimiento económico?

Estamos todos aprendiendo porque no hay muchas experiencias internacionales. Pero todo dice, que el crecimiento económico va a estar sujeto a la innovación y a una creatividad que no estará orientada en cómo comunicas un determinado mensaje para alcanzar un determinado KPI si no que el desafío estará en contactarse con la esencia de las personas

- ¿Quiénes son actualmente los referentes y los influencers?

Hoy casi no hay grandes rostros y referentes que estén teniendo un impacto significativo en los mercados. Los grandes influencers son personas mucho mas desconocidas a las que llamamos “micro influenciadores” que representan a una comunidad específica y que está muy conectada con las personas a las que representa. Esto se pudo ver en las elecciones pasadas. La lista de independientes que representaban causas específicas fueron favorecidos a diferencia de políticos hiper conocidos y relacionados a partidos políticos tradicionales. Eso te habla que la publicidad cada vez tiene que estar ligada a un propósito y conectada al consumidor o comunidad que quiere llegar.