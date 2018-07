Cuánto demoran Bezos, Buffett y Gates en ganar lo que usted percibe en un año

Lujo

¿Cuánto gana usted en un año? Si ya tiene la cifra, ahora entérese cuánto tiempo se demoran Jeff Bezos, Bill Gates y Mark Zuckerberg en ganar el mismo monto.

¿Sueña con ser el próximo integrante de la lista anual de multimillonarios de Forbes? ¿Quién no?

Con Jeff Bezos en la cima de la era de 'centimillonarios', seguido de cerca por Bill Gates, Warren Buffett, Bernard Arnault y Mark Zuckerberg, es difícil comprender realmente cómo sus impresionantes riquezas contrastan con los ingresos de un trabajador promedio.

Para hacer más fácil la comparación (y quizás un poco más deprimente) la web británica RS Components calculó cuánto ha aumentado la riqueza de los cinco principales multimillonarios en la lista de Forbes en el último año para que cualquier persona pueda ingresar su propio salario y vea cuánto tiempo les toma a estos magnates ganar la misma cantidad.

En conjunto, el patrimonio neto de los cinco primeros multimillonarios en la lista de Forbes suma US$ 566,000 millones.

Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, registró el mayor aumento de riqueza el año pasado: US$ 39,200 millones para ser precisos. Bernard Arnault experimentó la segunda mayor alza de riqueza: US$ 30,500 millones, pero el magnate francés ocupa el cuarto lugar en la lista de Forbes. Bill Gates fue el que menos ganó, ya que su riqueza solo aumentó en US$ 4,000 millones el año pasado.

El salario promedio en Estados Unidos es de US$ 56,516, a Jeff Bezos le tomaría 46 segundos ganar ese monto, mientras que Bernard Arnault ganaría la misma cantidad en 59 segundos. A Gates, Zuckerberg y Buffett les tomaría más de un minuto.

Un anestesiólogo es el trabajo con mayor salario en EEUU al percibir US$ 269,600. Bill Gates tendría que esperar más de 35 minutos antes de que su riqueza aumente esa cantidad, mientras que Jeff Bezos solo esperaría 3 minutos y 37 segundos.