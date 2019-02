Estas son las ciudades más ricas de los Estados Unidos

Lujo

Silicon Valley es el nombre que recibe la zona sur del Área de la Bahía de San Francisco, en el norte de California, lugar que los multimillonarios Eric Schmidt de Google y Sheryl Sandberg de Facebook han llamado hogar es la comunidad más rica de Estados Unidos por tercer año consecutivo.

Atherton, California, cuyo ingreso familiar promedió $ 450,696 en 2017, superó el índice anual Bloomberg Richest Places .

El alcalde de Atherton, Bill Widmer, dijo que las calles arboladas y los lotes de al menos un acre ofrecen privacidad a los residentes con la Universidad de Stanford, Google y Facebook, todo a una corta distancia en automóvil.

"Valoramos un entorno semi-rural", dijo Widmer, quien se mudó a Atherton en 1996. "Hay pocas aceras y muchos lugares no tienen alumbrado público".

Scarsdale, Nueva York, al norte de Manhattan, subió al segundo lugar en la lista de este año ya que sus residentes disfrutaron de un aumento de US$ 30,000, en promedio, en los ingresos anuales de los hogares del año anterior.

"Nos mudamos aquí, como muchos lo hicieron, debido al excelente sistema escolar", dijo el alcalde de Scarsdale, Dan Hochvert, un residente de 40 años. "Ese es uno de los principales conductores".

Ubicación, Ubicación, Ubicación

Más de la mitad de los 100 lugares más ricos de EEUU se encontraban en el área de la Ciudad de Nueva York o en California. Un puñado de áreas del Medio Oeste y del Suroeste se ubicaron entre las 20 mejores.

Highland Park, Illinois, la ciudad número 100 en la lista, tenía un ingreso promedio anual de US$ 209,000. El año pasado, el No. 100 tenía US$ 198,000. Cuatro lugares hicieron su debut top 100, incluyendo dos en California: Tamalpais-Homestead Valley en el condado de Marin y la comunidad de playa Del Mar. Jericho, en Long Island, Nueva York, y Medina, Minnesota, también fueron primerizos.

La riqueza se concentra en seis condados: Westchester en Nueva York, Bergen en Nueva Jersey y Fairfield en Connecticut, todos fuera de la ciudad de Nueva York; Condado de Cook de Chicago; Condado de Los Ángeles y Condado de Montgomery, Maryland, que limita con Washington DC.

Completando las 10 mejores comunidades están Los Altos Hills y Hillsborough en California; Short Hills, Nueva Jersey; Highland Park, Texas; Darien, Connecticut; Bronxville, Nueva York, y Glencoe, Illinois. Glencoe, un suburbio de Chicago a siete millas al norte de Northwestern University, subió cinco lugares para aterrizar en el top 10 por primera vez.

