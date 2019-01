Este es el club de los surfistas millonarios

Lujo

Los mejores cazadores de olas del mundo son deportistas muy cotizados por marcas de todo tipo. Algunos, los que consiguen tener un gancho comercial además de unos resultados soberbios, llegan a ganar cada año varios millones de dólares.

Eso sí, se trata de un selecto club que apenas acoge al 1% de los surfistas profesionales.

La publicación especializada 'Stab Magazine' ha presentado este mes la lista de los 'riders' que más dinero obtuvieron en 2018.

1. John John Florence (EEUU) US$ 5.329.200

2. Gabriel Medina (BRA) US$ 3.523.200

3. Mick Fanning (AUS) US$ 2.919.700

4. Julian Wilson (AUS) US$ 2.840.000

5. Filipe Toledo (BRA) US$ 2.572.000

6. Kolohe Andino (EEUU) US& 1.945.200

7. Kanoa Igarashi (EEUU-JPN) US$ 1.857.950

8. Jordy Smith (SA) US$ 1.730.000

9. Steph Gilmore (AUS) US$ 1.643.450

10. Kai Lenny (EEUU) US$ 1.068.000

Pese a que esta temporada una lesión le ha impedido luchar por la corona mundial, el hawaiano fue el surfista mejor pagado de 2018. No en vano, Florence ha estampado su firma en los contratos más grandes de la historia de este deporte, siendo la marca Hurley (Nike) su principal fuente de ingresos.

Patrocinadores: Hurley, Stance, Futures, Nixon, Dakine, Pyzel, Electric y Yeti.

Ingresos: 4.770.000 $

Bono de título mundial: 500.000 $

Premios torneos 2018: 59.200 $

Total: 5.329.200 (4.687.071 euros)

2. Gabriel Medina

El vigente campeón del mundo se queda en el segundo peldaño del podio de los surfistas más ricos del planeta. Para empezar, porque su contrato con su patrocinador principal, Rip Curl, supone la mitad del dinero que gana Florence con Hurley.

El brasileño es toda una celebridad en su país que se codea con amigos de la talla de Neymar y que acumula una legión de seguidores en las redes sociales; en Instagram, por ejemplo, tiene una cuenta con más de 6,7 millones de seguidores.

Patrocinadores: Rip Curl, Oi, Coppertone, Cabianca, Guarana, Audi, Orthopride, Corona.

Ingresos: 3.050.000 $

Premios en torneos 2018: 473.200 $

Total: US$ 3.523.200 $ (3.096.230 euros)

3. Mick Fanning

Que el australiano, de 37 años, anunciara este año su marcha del circuito mundial de la WSL no ha significado su expulsión del club de los millonarios. Sigue siendo uno de los rostros más populares de este deporte, y más desde que Fanning fue atacado por un tiburón en 2015 y las imágenes dieran la vuelta al mundo.

9. Steph Gilmore

Es la única mujer del 'top10'. Su aparición en la lista no se debe a su reciente título mundial, el séptimo de su carrera, sino a los ingresos que la australiana recibe por parte de sus patrocinadores. La marca de ropa Roxy le ofrece la mayor parte de sus ganancias, mientras que la aportación de otras empresas como Nikon, Sanitarium o Audi le permiten superar el millón de dólares en 2018.

El talento de Steph Gilmore sobre la tabla y una gestión eficaz de su capital, llevada a cabo por su hermana Whitney, se están encargando de reducir la tradicional brecha de género en el mundo del surf. Hoy la aussie percibe cantidades similares a las de otros galácticos de las olas.

Patrocinadores: Roxy, Sanatorio, Nikon, DHD, Audi, Breitling.

Ingresos: 1.300.000 $

Premios en torneos 2018: 343.450 $

Total: US$ 1.643.450 (1.444.029 euros)

Kelly Slater: Bola Extra

Aunque es complicado saber cuánto dinero obtiene el todopoderoso Kelly Slater cada año, nadie duda de que el estadounidense se encuentra entre los mejores pagados del mundo.

La dificultad a la hora de conocer los ingresos del 11 veces campeón del mundo se debe a la maraña financiera que el surfista ha creado. Sus inversiones van más allá de firmar un contrato y recibir una cantidad determinada de dinero.