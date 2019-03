Este es el exclusivo "Club de las 12 cifras" en el que Bill Gates y Jeff Bezos tienen las horas contadas

Lujo

Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, comparte algo con quien antes supo ostentar ese título; el magnate de la tecnología Bill Gates. Hoy, ambos ya se consideran del "club más exclusio" del mundo para millonarios: los centimultimillonarios. Según se desprende de la última edición del ranking de multimillonarios de Bloomberg.

El mundo tiene, aproximadamente, unos 2.800 multimillonarios. De ellos, 145 tiene una fortuna que supera los menos US$10.000 millones, lo que los hace decamultimillonarios. Ahora, el planeta tiene por primera vez dos centimultimillonarios a la vez. Por primera vez el llamado "club de los 12 dígitos" tiene más de un miembro al mismo tiempo. El fundador de Amazon ahora vale US$ 145.600 millones, con un aumento de US$ 20.700 millones solo este año, mientras que Gates, ya retirado de MIcrosoft y dedicado a su fundación filantrópica, ha ganado US$ 9.500 millones en 2018.

El francés Bernard Arnault tiene una fortuna de US$ 86.200 millones, equivalente a aproximadamente el 3% de la economía de su país. El patrimonio neto del español Amancio Ortegare presenta el 5% del producto interno bruto de España. Y luego está Bidzina Ivanishvili, cuyo valor es alrededor de un tercio del PBI de Georgia. Otro de millonarios que trepó al ranking es el argentino Paolo Rocca, CEO del grupo Techint, que ocupa el puesto 186 . La fortuna de Rocca está valuada en US$ 8.200 millones, siendo el único empresario argentino incluido en el reporte que identifica a los 500 hombres de negocios más ricos del mundo. El dinero también lo coloca como el hombre más rico de la Argentina.

Nada es para siempre

Las mega fortunas de Gates y Bezos no durarán mucho. El creador de Microsoft ha donado más de US$ 35.000 millones a la Fundación Bill & Melinda Gates y anticipó que tiene la intención de regalar al menos la mitad de su riqueza. En el caso de Bezos, puede estar a punto de perder parte de su fortuna en el divorcio que tramita con su ex esposa Mackenzie, luego de 25 años de matrimonio.