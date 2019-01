Las grandes marcas se despiden de la Quinta Avenida de Nueva York

Lujo

Renombradas casas de la moda han anunciado el cierre de sus tiendas en la Quinta Avenida de Nueva York, y la última en sumarse a la lista es Calvin Klein, que oficializó la decisión en un comunicado.

Según un informe, Versace también planea su salida del centro de Manhattan, siguiendo la pauta de otras marcas que se han visto obligadas a repensar sus estrategias, tras el cambio en el comportamiento de los consumidores, que hoy compran más en línea y con sus teléfonos, que en tiendas físicas, por muy glamorosas que sean.

PVH Corp, propietaria de Calvin Klein y Tommy Hilfiger, entre otras marcas, dijo que necesita reestructurarse para "evolucionar el modelo de moda de lujo tradicional" para la era digital.

L Brands, propietaria de Henri Bendel, Victoria's Secret y Bath & Body Works, dijo que cerraría Bendel para mejorar la rentabilidad y centrarse en su popular marca Victoria's Secret. The Gap está cerrando cientos de tiendas como parte de una amplia revisión, y bajará las persianas este mes, en el tienda ubicada el número 680 de la famosa Avenida.

El precio de alquiler estaría jugando en posición de jaque mate, ante las marcas. Los precios superan los US$ 23.000 por metro cuadrado al año, el segundo más caro del mundo, situándose sólo por detrás de Causeway Bay, la principal arteria de Hong Kong, según el informe Main streets across the world 2018, de la consultora inmobiliaria Cushman&Wakefield.

Nombres como Ralph Lauren, Desigual, Forever 21, Lord & Taylor (después de 104 años) forman parte de la larga lista.