Los 8 grandes aciertos de Warren Buffett...y los dolores de cabeza

El fabricante de dulces See's Candies, la aseguradora Geico, Coca-Cola, American Express, Bank of America, Freddie Mac, Petrochina y Wells Fargo le han reportado grandes beneficios en este tiempo.

Warren Buffett cumple el próximo 30 de agosto 88 años, 77 de los cuáles ha estado invirtiendo en Bolsa, ya que empezó a los 11 años. En estos años, han sido muchos los aciertos que ha tenido como inversor, además de algún que otro error, tanto de comisión como de omisión. Para celebrar su cumpleaños, Francisco Rodriguez D'Achille, de Amiral Gestion, ha hecho un repaso a su exitosa carrera. Éstos son sus ocho mayores aciertos:

1. Un toque dulce. See's Candies es su mejor inversión. La hizo en 1972, cambiando su filosofía. Este fabricante de dulces fue adquirido por Buffett a sugerencia de su socio Charlie Munger por 25 millones, aunque para su maestro Ben Graham era ópticamente cara. La compañía ha generado más de 1.650 millones en beneficios y la rentabilidad anualizada ha sido del 32%. ¿El secreto? Fijación de precios, que es la característica que más ansía encontrar.

2. Seguros de coches. La compañía de seguros de coche Geico ha sido la segunda mejor inversión. Buffett ya recomendaba la acción en 1951 y acabó tomando el control de la mitad restante en 1996 por 2.300 millones. Hoy forma parte del conglomerado Berkshire Hathaway. Warren Buffett vio un prometedor negocio con perspectivas de crecimiento, y se ha materializado en la segunda compañía por cuota de mercado del país.

3. Burbujas de cola. Empezó a comprar acciones de Coca-Cola a finales de los años 80. En febrero de 1988, una acción cotizaba a 2,45 dólares cuando hoy en día cotiza a más de 46, multiplicando su inversión por 17 veces. Lo más interesante es que la rentabilidad por dividendo para Berkshire es del 60% sobre su inversión inicial. Hoy controla cerca del 8% de la compañía.

4. Tarjetas. Otra de sus mejores inversiones fue American Express. Aprovechando un escándalo coyuntural, Buffett estimó que no tendría un impacto relevante a largo plazo. Apostó fuerte e invirtió más de un 40% de sus activos y fue todo un éxito: dobló su inversión en apenas 3 años. Berkshire mantiene cerca de un 17% de la compañía y acumula unas ganancias superiores a los 14.000 millones de dólares.

5. Gana la banca. En 2011 Bank of America tenía aún problemas de liquidez, pero Buffett confiaba en el banco e invirtió 5.000 millones, adquiriendo además unos warrants (derecho de compra sin obligación). Buffett ejerció una parte elevada de los warrants el año pasado. ¿Ganancias actuales de la inversión? Más de 12.000 millones.

6. Seguros hipotecarios. Freddie Mac estuvo en cartera más de 13 años. Buffett invirtió en 1998 a unos US$ 4 por acción y en diez años estaba en 70. Vendió al ver en 2003 que la compañía crecía de manera agresiva, asumiendo riesgos excesivos. Un acierto: ahora cotizan a US$ 2.

7. Petróleo al alza. Buffett invirtió en PetroChina, una compañía que dejaba muchas dudas por sus costes operativos y de personal, así como por la fuerte explotación que habían padecido los campos petrolíferos de la empresa, pero que él había estudiado en detenimiento. Desde que invirtió hasta que vendió en 2007, la capitalización de PetroChina pasó de 37.000 millones a 275.000 millones.

8. Financiera que crece. Las primeras acciones de Wells Fargo las compró en 1990, cuando la compañía contaba con una capitalización de 2.900 millones. Gracias a su gran calidad y su fiel base de clientes, el banco capitaliza cerca de 275.000 millones. La rentabilidad media anualizada es del 21%.

...Y los dolores de cabeza del oráculo de Omaha

Berkshire Hathaway. Buffett ha señalado su inversión en su actual hólding, Berkshire, como su peor inversión. Él invirtió por primera vez en 1962, cuando era una empresa textil en crisis. Entonces le intentaron comprar su paquete, pero incumplieron el precio pactado, un furioso Buffett se hizo con el control (no invirtiendo bien en un mal negocio) para despedir al directivo. Buffett estima el coste de oportunidad en más de 200.000 millones. Moraleja: no invertir con ira.

Dexter Shoe Esta compra en 1993 por 433 millones de dólares fue un grave error. El problema, aparte de haber comprado un mediocre negocio de calzado, fue que Berkshire realizó la compra con acciones propias. La compra con acciones de Berkshire y no en efectivo le ha costado 8.000 millones.

Waumbec Textile Company. Trece años después de la compra de Berkshire Hathaway, cometió el mismo error con Waumbec Textile Company. Buffett creía que se iban a producir sinergias con el negocio textil de Berkshire, hecho que no sucedió, puesto que Waumbec tuvo que cerrar años más tarde sus fábricas.

General Reinsurance. En su inversión en esta compañía de reaseguros cometió el mismo error que con Dexter Shoe. Berkshire emitió 272.200 nuevas acciones, unos 15.900 millones. Veinte años después, esa adquisición ha costado más de 85.000 millones.

Conoco Phillips. Buffett invirtió en esta petrolera en 2007, cuando el crudo se encontraba en máximos históricos. Buffett no achaca el error sólo a las altas valoraciones del crudo, sino a no haberlo consultado con Charlie Munger.

Tesco. Buffett invitirtió en la británica de distribución en 2012. En 2014, Tesco presentó un beneficio mucho menor de lo esperado, algo que el mercado consideró estructural, y esto provocó una caída importante en la cotización. Buffett no fue rápido ni diligente en reducir su posición teniendo ya señales de lo que sucedería más adelante.

IBM. Buffett invirtió en 2011, cuando la compañía caía en bolsa un 16% en el año, mientras que el índice subía. Confió en los resultados pasados, pero el cambio de dirección trajo consigo cambios en la estrategia. Buffett se enfocó en el proceso de recompra de acciones de la compañía, sin tener en cuenta la disminución en la inversión en I+D, que resultó en una pérdida de cuota.

No comprar Amazon ni Google. Buffett siempre ha argumentado que su principal limitación para invertir en compañías como Google o Amazon ha sido el no estar dentro de su círculo de competencia, por no entender los modelos de negocio. Buffett ha reconocido como error no haberse rodeado de gente de su confianza que pudiera debatir con él estas limitaciones.