Multimillonario japonés crea tuit más compartido de la historia ¿Qué dice?

Lujo

El fundador del segundo sitio de compras en línea más grande de Japón pagará unos US$920.000 a 100 personas afortunadas que compartieran la publicación.

"Para participar, todo lo que tienes que hacer es seguirme y retuitear este tuit", escribió Maezawa el 5 de enero. El tuit mostraba la silueta de un hombre sobre un cohete pasando frente a la luna llena, al más puro estilo de la imagen icónica de la película "ET".

El anterior monarca de los retuits fue un estudiante universitario en Estados Unidos cuyo objetivo era obtener nuggets de pollo gratis por un año de parte de la franquicia de comida rápida Wendy's, según Statista. Esa publicación tuvo 3,58 millones de retuits y 990.000 "me gusta". La selfie de Ellen DeGeneres con estrellas de Hollywood en los premios Oscar de 2014, donde aparecen Meryl Streep, Julia Roberts, Brad Pitt y Angelina Jolie, fue segunda con 3,3 millones de retuits.

Ahora, el fundador del segundo sitio de compras en línea más grande de Japón, Zozo, pagará un total de 100 millones de yenes (unos US$920.000) a 100 personas afortunadas que compartieran la publicación. Buscando ser uno de los ganadores elegidos al azar, la audiencia de Maezawa retuiteó su publicación un récord de 3,8 millones de veces y le dio más de 900.000 "me gusta".

[an error occurred while processing the directive]