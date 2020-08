Mario Miranda, CEO Ecomsur: "Las marcas tendrán que apostar por la omnicanalidad"

Tendencias

El gerente general de Ecomsur, hace un diagnóstico del propósito de las marcas y sus ajustes a partir del confinamiento y la nueva normalidad.

El ecommerce ha sido la clave del éxito para las marcas durante la pandemia. Y con ello el propósito de estas. ¿Cómo se adapta una marca a un desafío como tal? Mario Miranda, gerente general de Ecomsur, que hace 6 años se especializa en la implementación y operación de canales digitales, siendo el principal actor del mercado en ofrecer un servicio fullcommerce hace un diagnóstico de la situación de las marcas a partir del confinamiento y una vez que se vuelva a la normalidad.

Ecomsur, compañía controlada por IGneous, sociedad que depende del family office de Christoph Schiess se especializa en la administración integral de marcas de consumo masivo como Coca-Cola y Unilever y otras 70 a nivel Latam. Mario Miranda tiene experiencia de sobra respecto del comportamiento de las marcas y de cómo operan según las situaciones externas.

¿Cómo ha sido el comportamiento de las marcas producto de Covid-19?

Con un par de meses de distancia desde que esto arrancó se han dado 3 disposiciones respecto al ecommerce. Estuvieron los escépticos, que todavía creían que el comercio electrónico, era un canal que podían postergar porque requiere una inversión inicial hasta que toma cierto volumen para que un estado de resultado se vea bueno. Estas fueron las más dañadas porque su principal canal se vio dañado porque las tiendas cerraron. La segunda categoría fue aquellos que incursionaron tímidamente en la venta online, pero no tenían todo afinado para poder tener una operación potente y estable como para poder tomar y absorber el nivel de demanda y crecimiento que surgió. Por esto, muchos tuvieron quiebres de stock, no pudieron despachar en tiempo y forma ni atender correctamente a los clientes lo que en cierta forma pudo haber dañado la marca. Y, el tercer grupo, fueron los que apostaron al ecommerce porque sabían que esto en mayor o menor velocidad era el futuro. Aprovecharon este aumento de la demanda online y han podido compensar la venta física eso sin dañar la marca con un buen engagement al consumidor final.

¿Se podría entender entonces que el consumo en pandemia se asemeja a un cyber extendido?

Exacto, es como un evento masivo que hace que todo el mundo se vuelque a comprar a través de estos canales, con la diferencia que antes el cyber tenía como foco el precio y ahora el diferencial está en que no queda otra

Ahora, ¿cómo debieran preparase preparan para esta nueva realidad?

Hablando en términos duros, lo que se preveía de crecimiento en tres o cinco años, pasó en tres meses. No pasó algo distinto, sino que se aceleró el proceso de marcas que apuntaban al ecommerce y a la omnicanalidad como estratégico dentro de la empresa.

¿A qué se refiere con la omnicanalidad?

Que ya no es el online versus el off line. Dependiendo del momento en que esté, el consumirdor va a decidir comprar por un canal u otro ya sea por comodidad, cercanía, tiempo etc. Ahora que se espera que por bastante tiempo haya menos público en las tiendas físicas la omnicanalidad será clave para rentabilizar el metro cuadrado. Cada persona que entre a una tienda tendrá que hacer una compara independientemente si ese producto, está o no está en esa tienda, se puede usar un tablet con pasillo infinito, se puede ofrecer retirar en otro local o despacharlo a la casa. Fundamental tener todo sincronizado.

Todos los profesionales y empresas que damos servicios con respecto al ecommerce, entendemos que tenemos un grado de responsabilidad de aplanar las dos curvas. Una que es la de la pandemia, que tiene que ver con la gente se quede en casa y que deba comprar on line para abastecerse. Y es mejor tener camiones repartiendo y no tener todo el público en la calle tratando de abastecerse. Esto ayuda a disminuir la curva de contagio. La otra es la de la desaceleración económica y en ello el por lo cual el ecommerce como industria está generando mucho empleo. Cuando otras a contra pelo están teniendo que despedir a gente. Creo que es importante destacar que estamos aportando a des acelerar las dos curvas.