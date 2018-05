Las malas noticias persiguen a Elon Musk y a Tesla

Motores

Lo último: un par de grupos de defensa del consumidor de Estados Unidos quieren que la Comisión Federal de Comercio investigue a la compañía por publicidad engañosa.

Pese a que Tesla reveló resultados por sobre las expectativas durante el primer trimestre, tras dar a conocer las cifras, a principios de mes, varios hechos negativos han perseguido a la firma de propiedad de Elon Musk.

Ese mismo día, en una discusión con analistas, el fundador y CEO de la firma describió como "aburridas" y "secas" algunas consultas respecto a las finanzas de la compañía. El exabrupto le costó unos US$ 2.000 millones de capitalización bursátil.

De ahí en adelante, al menos tres malos ratos ha debido afrontar Musk.

¿Auto masivo?

Nada positivo resulta para Tesla el giro que ha tomado el concepto de "auto masivo" que Musk dio al Model 3.

Durante el fin de semana, a través de Twitter, el magnate nacido en Sudáfrica dio a conocer especificaciones sobre una versión más veloz y potente. Ahí los seguidores vieron derrumbarse dicho concepto de masividad al enterarse que tendría un costo de US$ 78.000, más del doble del precio de partida del modelo básico de US$ 35.000 que barajó antes de comenzar las ventas el año pasado. A eso hay que sumarle que esa versión no incluye el asistente de conducción Autopilot.

De este modo, el sedán eléctrico queda fuera del alcance de muchos consumidores y, según las propias estimaciones de Musk, lo acerca al nivel de los autos de lujo.

Sus frenos no son confiables

Consumer Reports, una prestigiosa e influyente organización sin fines de lucro que rechaza o recomienda vehículos, le dio un nuevo golpe al Model 3 de Tesla. El auto eléctrico no logró superar sus estándares de seguridad y, peor todavía, encontraron múltiples deficiencias.

¿Su punto más débil? Los frenos. En sus pruebas, la revista encontró que el Tesla Model 3 demora, en promedio, 46 metros para detenerse completamente, partiendo de una velocidad de 95 kilómetros por hora, más tiempo que una camioneta Ford F-150.

Falta de controles físicos para ventanas, radio y otras funciones, además de incomodidad de los pasajeros en los asientos traseros, fueron otros de los puntos bajos del reporte.

Todos estos aspectos, según concluyó Consumer Report, hacen del Model 3 "un automóvil no apto para el consumidor promedio".

Promoción autopiloto "es engañosa"

Como si fuera poco, ayer volvieron las malas noticias para Elon Musk. Según reportó la agencia Bloomberg, dos grupos de defensa del consumidor quieren que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por su sigla en inglés) investigue a Tesla tras afirmar que la publicidad de la compañía y otras aseveraciones promocionales sobre seguridad y capacidad de las tecnologías de asistencia al conductor de su piloto automático son engañosas.

"Dos estadounidenses han muerto y uno resultó herido debido a que Tesla engañó a los consumidores haciéndoles creer que la característica del piloto automático de sus vehículos es más segura y más capaz de lo que realmente es", escribieron en una carta el Center for Auto Safety y Consumer Watchdog al presidente de la FTC, Joseph Simons, según la agencia.

Los grupos dicen que las declaraciones de marketing sobre el piloto automático de Tesla, así como las hechas por su fundador, Elon Musk, han hecho "razonable que los propietarios de Tesla crean, y actúen en esa creencia, que un Tesla en piloto automático es un vehículo autónomo capaz de "autoconducirse", escribieron.

La solicitud de investigación se produce luego de que el conductor de un Tesla chocara en Utah durante el uso de autopiloto mientras miraba su teléfono a principios de este mes.

También se han producido dos accidentes fatales mientras los conductores usaban el sistema, uno en California en marzo y otro en 2016 en Florida.

A raíz de este último, el año pasado la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EEUU, emitió un informe que asegurara que Autopilot les daba a demasiada libertad a los conductores para activar la automatización en condiciones en las que podría ser inseguro.