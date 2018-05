Muere Tom Wolfe, el padre del 'nuevo periodismo'

Tendencias

Adiós al padre del 'nuevo periodismo'. Tom Wolfe ha fallecido este martes a los 87 años en Manhattan, después de ingresar en un hospital neoyorquino aquejado de una neumonía, según ha confirmado su agente, Lynn Nesbit.

Wolfe está considerado como uno de los grandes periodistas de siempre tras irrumpir en la década de los 60 con una nueva corriente que denominó 'el nuevo periodismo'.

El autor estadounidense revolucionó la profesión periodística con reportajes de actualidad con estilo literario y técnicas narrativas alejadas del hasta entonces lenguaje periodístico objetivo predominante.

Entre las publicaciones que ha firmado Wolfe destacan 'El buen género', donde relata la personalidad humana de un astronauta con motivo del primer viaje a la Luna, o 'La palabra pintada', en la que ironiza acerca del mundo actual del arte.

También retrató a Mohammed Ali en un reportaje titulado 'The Marvelous Mouth'. Al mismo tiempo, Wolfe retrató también a la sociedad de su país, utilizando dosis de sátira, en títulos 'Todo un hombre', 'Bloody Miami' y quizás la más famosa de todas, 'La hoguera de las vanidades', un best-seller en que expone la sed de dinero y poder de la Nueva York de los ochenta. 'El nuevo periodismo', 'Ponche de ácido lisérgico' o 'The right stuff', son otras de sus grandes obras.

Nacido en Richmond (Virginia), Wolf residía en Nueva York desde 1962, cuando comenzó a trabajar para The New York Herald Tribune, al mismo tiempo que comenzó a hacerse un nombre en el periodismo literario y la novela periodística.

El 'nuevo periodismo' de Wolfe se consolidó en EEUU a partir de 1973, con relatos escena a escena, diálogos completos y descripciones sobre comportamientos, formas de hablar o de vestir, que daban detalles "de categoría social".

Otros autores, como como Truman Capote o Gay Talese, también se unieron a esta nueva corriente. Wolfe, que insistía en que la única manera de contar una buena historia es salir a por ella, adoptó una actitud experimental con apoyo del director de ese diario, Clay Felker, quien animaba a sus reporteros a ir "más allá del periodismo objetivo".