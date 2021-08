A tres meses del anuncio de su ruptura, Bill Gates y Melinda French Gates ya están oficialmente divorciados

Negocios & Mundo

La disolución del matrimonio fue concretada por un juez hoy lunes en el condado de King, Washington, según los registros judiciales, que detallan que ninguna de las partes recibirá "manutención del cónyuge" ni cambiará sus nombres. El juez ordenó a los Gates que dividieran su propiedad de acuerdo con los términos de un contrato de separación, que permanece confidencial bajo los términos del divorcio.

Las leyes de Washington estipulan un período de espera de 90 días entre la presentación y finalización del divorcio. TMZ informó anteriormente la conclusión oficial del matrimonio.

Desde que se informó la ruptura en mayo, más de US$ 3 mil millones en acciones de Gates’s Cascade Investment se han transferido a nombre de French Gates. Eso es una fracción de su fortuna de US$ 146 mil millones en el momento del anuncio, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, aunque es posible que nunca se sepa cómo se repartirán los activos privados de la expareja. Gates, de 65 años, ahora vale más de US$ 150 mil millones, según el índice.

Si bien Washington es un estado de propiedad comunitaria, lo que significa que todo lo acumulado durante el matrimonio se considera de ambos cónyuges por igual, el contrato de separación puede reemplazarlo siempre que ambas partes estén de acuerdo y el tribunal lo considere justo. En la presentación de hoy, el juez calificó el plan de dividir la propiedad como "justo y equitativo".

Futuro de la fndación

En los meses posteriores al anuncio del divorcio, se ha prestado mucha atención al futuro de la Fundación Bill y Melinda Gates. Warren Buffett, el único otro fideicomisario aparte de la pareja, se retiró del directorio en junio, mientras que la fundación anunció que agregará más miembros. Mientras tanto, French Gates, de 56 años, podría dejar su puesto en dos años si ella y Gates no pueden trabajar juntos.

La pareja también comprometió US$ 15 mil millones adicionales para la organización. Ese dinero se destinará a la dotación de la fundación, que ascendía a unos US$ 50 mil millones antes del anuncio y ha entregado la misma cantidad en las últimas dos décadas.

French Gates, quien presentó la petición de divorcio en mayo, firmó el documento el 30 de julio en "Pivotal Ventures", su firma de inversión e incubación centrada en la igualdad de género con sede en Washington.