¿Adicto al trabajo? Test para saber si eres un workaholic

La adicción al trabajo surge cuando se sostiene una rutina laboral de carga horaria y demanda excesiva. Es producto de líderes tóxicos. Y los perfeccionistas son más propensos a sufrirla.

¿Trabajar muchas horas es sinónimo de ser un adicto al trabajo? ¿Qué caracteriza a esta afección cada vez más frecuente? Y lo más importante: ¿de qué forma prevenirla?

Posiblemente conozcas el término workaholic: es una combinación de work (trabajo, en inglés) y alcoholic (alcohólico). Esta es la denominación para identificar a las personas adictas al trabajo.

Sin embargo, no todas las personas que tienen jornadas laborales muy extensas necesariamente están en esa tipología tan frecuente en el mundo actual. Es más: todos vivimos lapsos de fuertes jornadas de trabajo que exigen mucha cantidad de horas. El problema aparece cuando durante años se sostiene una rutina laboral de carga horaria excesiva, donde la persona se va enganchando cada vez más: allí aparece el efecto trampa y se produce la adicción.

Desde el lado de las empresas, el vértigo del mundo actual, las transformaciones aceleradas y una gestión del talento que no siempre está centrada en el bienestar de las personas -sino en lo que éstas producen basado únicamente en resultados- hace que se pierda de vista lo nociva que es la adicción al trabajo.

Test de la A a la Z

Para poder determinar rápidamente si estás siendo un adicto al trabajo, proponemos que revises la siguiente lista, y verifiques si tenés algunos de estos comportamientos:

A. Trabajan una cantidad de horas excesiva, y no saben poner ningún tipo de límites de días, horarios, condiciones.

B. Continuamente asumen nuevas tareas adicionales a sus responsabilidades habituales.

C. No pueden poner freno a su adicción al trabajo: sienten un vacío existencial si no están dedicados a algo productivo con relación a eso.

D. Evitan hacerse chequeos médicos.

E. Sienten culpa si no están trabajando.

F. Usualmente dedican al trabajo hasta un 50% más de horas que la media del resto del equipo.

G. Se quedan hasta altas horas de la noche dedicados al trabajo.

H. Comen en su escritorio, y prácticamente no hacen pausas (a veces, contienen incluso sus ganas de ir al baño ya que la ansiedad que sienten no les permite darse el permiso de 'distraerse' en sus necesidades básicas).

