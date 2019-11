Negocios & Mundo

Un rebote técnico tiene a las acciones de Amazon y Netflix en positivo, mientras que los papeles de Disney caen 1%, pero la compañía del ratón aún conserva la sonrisa.

Una noticia movió ayer en Wall Street las acciones de empresas relacionadas con el sector de video en streaming. La plataforma Disney+, con la que Disney Company ha incursionado en el sector, consiguió 10 millones de usuarios en su primer día de operaciones. El avance de hasta 7.32% en los papeles de Disney no fue el único efecto.

Los títulos de Netflix, empresa dominante en el sector, retrocedieron con fuerza -3.05%, desde US$ 292,01 por papel a US$ 283.11. La noticia positiva para Disney significó una caída de US$ 3.900 millones para Netflix que desde mayo ha cedido 25,26% de su valor, por la mayor competencia y sus bajas cifras trimestrales.

Las acciones de Amazon que también compite en el sector, cayeron en menor medida. Con un retroceso de -1.40%, sus títulos pasaron de US$ 1.778,00 por acción a US$ 1.753,11. Con US$ 24,89 menos por título, la noticia tuvo el peso para restar US$ 12.340 millones a una de las tres empresas más poderosas.

Lee el artículo original aquí.