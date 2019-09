El emprendimiento de Sebastián Dávalos en imágenes

Negocios & Mundo

La marca creó personajes para manifestar su malestar contra el "debacle institucional actual", con el sello del sarcasmo.

"Me enteré por la prensa". La frase que marcó la historia de la entonces presidenta Michelle Bachelet, por el polémico caso Caval (2015), es la misma que su propio hijo Jorge Alberto Sebastián Dávalos Bachelet (41), registró como una marca con la que tiene planeado emprender, con sitios de internet y hasta poleras, informó con detalles el Diario Financiero.

"Vivimos en un mundo de Fake News y de una verdadera competencia por ser 'el primero en informar', inicia el sitio web meentereporlaprensa.com, en la sección ABOUT US. "Si sumamos a lo anterior el vivir en una sociedad que esconde la basura debajo de la alfombra, parece ser una realidad constatable que de muchas cosas –ciertas o no- te terminarás enterando por la prensa, mientras que de otras lo harás vías RR.SS".

En manifestada rebeldía, la iniciativa se define como una galería de arte y taller en la que es "primordial" pasarla bien, con interés de fomentar la creatividad en áreas tales como la pintura, escultura, música, dibujo y cualquier otra forma de manifestación gráfica, "sin limitarnos a cánones estéticos impuestos por el circuito artístico nacional".

La marca creó personajes para manifestar su malestar contra el "debacle institucional actual", con el sello del sarcasmo, como forma válida y creativa para manifestar la opinión pero con "respeto", se destaca en el sitio web.

"Pero no basta con solo publicarlas online", por lo que buscarán plasmar las ideas en artículos de uso diario, que se venderán en el sitio, que por ahora está "fuera de servicio".

El reportaje de Diario Financiero fue replicado en todos los medios, y Sebastián Dávalos subió nuevamente a la conversación, expresando hoy su descontento con la polémica que se generó.

"Me parece una estupidez lo que están haciendo. Me parece que hay temas país que son mucho más importante. Más importante creo que es saber por qué el Ministerio del Interior se niega a entregarme la información que he solicitado de contratos con (el abogado penalista) Luis Hermosilla. Se negaron vía transparencia y tuve que presentar un recurso de amparo para que el Consejo para la Transparencia me consiga esa información. ¡Esa sí que es noticia. Esa sí que es noticia!", dijo el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet.