El vestido sensación de Zara que empujó las ganancias de la marca a récords históricos

Negocios & Mundo

Inditex destacó el impulso de la plataforma online ante los positivos resultados de la compañía.

Cada temporada, Zara cuenta con hits de venta que, sin tener mayor explicación, se agotan en cuestión de minutos. En enero pasado fue un vestido rojo, y este verano otro atuendo se llevó toda la atención. Se volvió tan popular que requirió su propia cuenta de Instagram @hot4thespot.

Se trata un vestido de lunares de polka, que se vende al detalle por 39,95 euros, y se convirtió en una sensación del verano (boreal), y según los analistas impulsó, en gran parte, los resultados positivos de la compañía, tan positivos que rompió todos los récords, en la que Inditex (casa matriz de Zara) anotó su mejor primer semestre de la historia.

Según detalla la compañía, las ventas de los primeros seis meses aumentaron un 7% y alcanzaron 12.820 millones de euro, tendencia al alza que abarcó a todas las marcas y en todos los países donde está presente.

El Ebitda creció en un 50 %, hasta lograr los 1.675 millones de euros. La empresa informó que "este incremento se debe -en parte- a que este trimestre Inditex ha adoptado una nueva normativa sobre contabilidad de alquileres".

Al respecto, Inditex -que cuenta con 7.447 tiendas- destacó el impulso de la plataforma online ante los positivos resultados de la compañía y a 2020 espera poder realizar repartos online a nivel mundial en las siete marcas que posee.

Para el año completo se prevé un avance en las ventas entre el 4 y el 6%.

El presidente de Inditex, Pablo Isla, destacó el crecimiento comparable (like for like) del 5% que experimentó la empresa en la primera parte del año.

"Inditex crece de forma comparable con todas sus marcas y en todos los mercados. Eso es lo más relevante porque demuestra la buena ejecución del negocio", señaló.

El vestido de lunares que tiene su propio Instagram

El vestido atemporal se volvió tan popular que requirió su propia cuenta de Instagram, y fue convertido por los clientes de Zara en un objeto de culto, dispuesto para cualquier ocasión, desde la playa, hasta el trabajo, embarazadas, o incluso una fiesta de matrimonio.

Agotado en muchos puntos de venta, las compradoras incluso dejaron de preocuparse por ser vistas con el mismo modelo, dejando de lado el deseo de exclusividad, y entregándose en cambio al encanto de ser parte de un mismo club, pero con su estilo.

La Industria de Diseño Textil (Inditex), es dueña de marcas como Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe.