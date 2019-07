¿En cuál red social puedes ser tú mismo? Esta es la respuesta de los rivales comerciales de Facebook

Negocios & Mundo

Quizás por primera vez, Snap y Twitter no solo dan la bienvenida a la comparación con Facebook. Lo están pagando.

Facebook Inc. se enorgullece de acercar a las personas. Desafortunadamente para Facebook, eso incluye algunos de los rivales comerciales de la red social.

Snap Inc. (Snapchat) y Twitter Inc. están ejecutando campañas publicitarias separadas pero simultáneas esta semana con un tema común: "no eres tu verdaderamente cuando usas Facebook e Instagram".

Para la campaña titulada "Real Friends", Snap pagó a personas influyentes para que publicaran citas sobre la amistad junto con el logotipo de Snapchat, en Instagram, propiedad de Facebook. "Cuando lanzamos Snapchat hace más de siete años , no se trataba de capturar el momento tradicional de Kodak, o tratar de verse bonita o perfecta", escribió la compañía en una publicación no tan disimulada en su blog.

Twitter fue aún más directo. En una serie de anuncios de metro de Nueva York y San Francisco, la compañía publicó tuits reales de usuarios que comparaban su identidad de Twitter con su personaje de Facebook o Instagram. Los tweets dieron la impresión de que las personas son auténticas en Twitter, pueden hablar abiertamente sobre su sexualidad o hacer una pose tonta, a diferencia de Facebook o Instagram, donde muestran una imagen mejorada de sí mismos.

Ambas campañas tienen el mismo tema, que Facebook e Instagram son redes a los que vas a montar una fachada; en cambio en Snapchat y Twitter puedes ser tu verdaderamente.

El momento de los anuncios es interesante. Snap y Twitter han pasado años a la sombra de Facebook, y con bases de usuarios y negocios mucho más pequeños, las comparaciones con Facebook rara vez fueron algo bueno para ninguna de las compañías.

Pero Facebook es un saco de boxeo fácil en estos días. La compañía fue señalada utilizar constantemente los datos personales de sus usuarios, de propagar divisiones políticas y sociales, lo que ha provocado la ira de casi todos los políticos y organismos reguladores imaginables. Y sigue siendo blanco de una nueva pero continua investigación antimonopolio de la Comisión Federal de Comercio.

