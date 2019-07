Instagram prueba a ocultar 'likes' de las fotos en estos países

Instagram de Facebook prueba eliminar el número de "me gusta" en las publicaciones, una medida en línea con otras redes sociales como Twitter, orientados a hacer de sus plataformas lugares más agradables para sus usuarios.

La prueba inició en mayo en Canadá y ahora se suman Australia, Italia, Irlanda, Japón, Nueva Zelanda, y en la región Brasil.

La plataforma, con 1.000 millones de usuarios hasta junio de 2018, ha explicado a través de su cuenta oficial de Twitter que se trata de una medida que busca centrar la atención en el contenido más que en el número de likes. "Queremos que sus amigos se centren en las fotos y los videos que comparte, no en la cantidad de 'me gusta' que reciben", indica. Los usuarios aún podrán seguir viendo esos likes, pero no así sus seguidores.

We’re currently running a test that hides the total number of likes and video views for some people in the following countries:



✅ Australia

✅ Brazil

✅ Canada

✅ Ireland

✅ Italy

✅ Japan

✅ New Zealand pic.twitter.com/2OdzpIUBka