La tierra palestina en TV

Negocios & Mundo

A cargo de los productores Claudia Pérez, Salvador Said y conducido por Elizabeth Kassis, el programa busca mostrar la cultura y turismo de esa zona de Medio Oriente.

El proyecto comenzó a gestarse el 2018. Claudia Pérez y Elizabeth Kassis quienes son amigas y socias hace varios años, se encontraban en Belén, exponiendo la película que coprodujeron llamada ‘Artax’. En conversaciones con el alcalde del lugar, éste les manifestó su preocupación por la baja del turismo en la zona y fue en cosa de segundos y una mirada, que las dos mujeres supieron que tenían que hacer algo al respecto. Y decidieron traer a Chile los olores, sabores, y tradiciones del lugar.

En Chile, como en casi todo el mundo, lo que más se sabía de Palestina era el conflicto con Israel, que lleva 70 años ocupando parte de su territorio. Para el común de la gente, allí sólo había guerra y violencia. Pero ambas sabían que eso no era la realidad. Coincidiendo en que había que cambiar esa prejuiciosa idea pensaron que un programa de TV podría ser una buena idea para lograrlo.

Claudia Pérez, Salvador Said Amunátegui y Elizabeth Kassis.

Después de ordenar la idea, le presentaron el proyecto directamente al gerente del Bank of Palestine de Chile, Salim Hodali, quien en una comida en su casa les presentó a Salvador Said, el futuro socio encargado de levantar los fondos y desarrollar el área comercial del proyecto.

“Buscar financiamiento fue arduo y duro, porque le estábamos ofreciendo a la gente de la colonia mostrarles y acercarlos a la cultura palestina y fue ahí donde ablandamos corazones. Estuve en Startup Chile y Endeavor, entonces este era un proyecto que unía mis dos pasiones: emprender y ayudar gente que, en este caso eran palestinos, la cultura que tanto me gusta” dice Salvador Said.

-Inicialmente el programa se iba a transmitir por 13c, ¿Por qué decidieron cambiarse a La Red?

-La verdad es que fue tema de negociación simplemente, debido a la transición de los canales, y las posibilidades que te entrega la televisión abierta por sobre la televisión por cable La Red era mejor. Nos ofrecieron un buen espacio y mejores condiciones para nuestros auspiciadores”, comenta la productora.

Ocho capítulos

Elizabeth Kassis cuenta que todo fue muy rápido. Grabaron ocho capítulos en el mismo número de vdías. “Todo lo que te pueda decir es poco, porque además estaba haciendo otro proyecto en Palestina sacando un disco de música y teníamos conciertos organizados con los chicos chileno-palestinos de la banda allá, entonces tuvimos que conjugar las dos cosas lo que fue una locura”, explica.

La preproducción duró cerca de cinco meses, y en dos de ellos Claudia Pérez tuvo que estar en terreno prparando el rodaje. Contaron además con la participación de un equipo técnico integrado por profesionales palestinos, y la postproducción estuvo en manos del director Claudio Lara desde Barcelona. “Fue muy similar conducir allá, porque acá yo tenía experiencia conduciendo al aire libre y en el campo. Nunca he conducido programas en estudio muy maqueteados o serios, entonces me sentí bien y cómoda haciéndolo allá. Lo que sí me pasó, fue la barrera del idioma. Yo tengo un buen inglés pero me gusta imitar entonces comencé a copiar el acento, pronunciación y manejo de palabras de los palesti-nos y que sin querer terminé hablando un inglés pésimo, sin remedio”, dice riendo.

“La producción fue difícil”, añade Claudia Pérez rápidamente. “Hay muy buenos técnicos pero trabajan de otra forma, con otro ritmo”. A eso había que sumar la barrera cultural: una mujer chilena de productora, entre puros hombres.

-¿Cómo ha visto la recepción de la comunidad palestina en Chile?. ¿Tiene esa misma necesidad de mantener sus raíces o prefieren “chilenizarse”?

-Una cosa es chilenizarse y otra es dejar de sentirse palestino. Hay muchas tradiciones que nosotros los descendientes de palestinos conservamos, que en la misma Palestina ya no están como nuestra música, o algunos platos de comida. Son los mismos que trajeron los primeros inmigrantes hace 100 años a Chile y no han cambiado. Eso en Palestina ya se perdió. Por ejemplo en los 80 y 90 se trató de meter música nueva, moderna pero la comunidad chileno-palestina no la recibió bien porque estábamos todos acostumbrados a nuestra música antigua. Cuando yo dije en Palestina qué tipo de música escuchábamos, me preguntaron si en Chile no teníamos internet”, responde Elizabeth Kassis.