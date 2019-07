Negocios & Mundo

Las redes sociales se han convertido en una plataforma para generar dinero y eso lo saben aprovechar bien las celebridades. Instagram es una herramienta más de los famosos para seguir sumando dólares a sus cuentas.

Hace un buen tiempo, las redes sociales dejaron de ser simples plataformas de ocio y entretenimiento y se transformaron en una herramienta de generar dinero. De esto lo saben de sobra los influencers y las celebridades del mundo.

Cantantes, actrices, actores, deportistas de élite, famosos futbolistas; todos, aprovechan el boom de las redes sociales, sobre todo Instagram, para sumar más dólares a sus cuentas.

Pero, ¿cuánto pueden llegar a cobrar por cada publicación promocionando una marca? HopperHQ, herramienta de programación de Instagram, tiene la respuesta.

Según HopperHQ, un solo post patrocinado en Instagram de Kylie Jenner tiene un costo estimado de US$ 1.266 millones, más que su costo estimado del año pasado de US$ 1 millón, un aumento del 27%.

Sin embargo, pese a ser valiosa cada publicación de la menor del clan Kardashian, son raras las publicaciones patrocinadas por Jenner, pues ahora se dedica íntegramente a promocionar sus propios negocios: Kylie Skin y Kylie Cosmetics.

En tanto, la cantante Ariana Grande aparece por primera vez en la lista de HopperHQ.

De igual manera, las dos reinan en el 'top ten' de las celebridades que más cobran por realizar un post promocionado en sus redes sociales. Pero no están solas, la lista incluye en un tercer lugar al futbolista Cristiano Ronaldo. ¿Quiénes completan la lista?

Las 10 millonarias personas de Instagram en 2019:

Kylie Jenner - US$ 1.266,000 por publicación

Ariana Grande - US$ 996.000 por publicación

Cristiano Ronaldo - US$ 975.000 por publicación

Kim Kardashian - US$ 910.000 por publicación

Selena Gomez - US$ 886.000 por publicación

Dwayne Johnson - US$ 882.000 por publicación

Beyonce Knowles - US$ 785.000 por publicación

Taylor Swift - US$ 748.000 por publicación

Neymar da Silva Santos Junior - US$ 722.000 por publicación

Justin Bieber - US$ 722.000 por publicación

