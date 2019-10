Las propuestas del mundo emprendedor y social para superar el conflicto social

Negocios & Mundo

Emprendedores y representantes de la sociedad civil, abordan el escenario actual y proponen más diálogo, acortar la brecha salarial y un nuevo pacto social.

"Toca demostrar que las empresas están al servicio de las personas"

El cofundador y director ejecutivo en Sistema B Internacional, Juan Pablo Larenas, manifiesta que el sector empresarial ha sido en general causante de los problemas que gatillaron el conflicto social actual y "lo que toca ahora es demostrar que las compañías están al servicio de las personas y no solo de sus accionistas", dice.

El ejecutivo señala que es necesario hacer "una autocrítica profunda y definir cuáles son las prácticas que se pueden hacer mejor en materia de equidad". Cuenta que están desarrollando, con el G100, una iniciativa llamada 10x que busca compañías que se comprometan a que la diferencia entre el sueldo más alto y el más bajo sea menor a diez veces.

Además, plantea que las empresas pueden jugar un rol sin esperar que la política pública lo solucione todo, a través de acciones, como bajar los ratios salariales para mejorar la redistribución. "Hay que generar acciones como mayor flexibilidad en los trabajadores, mejorar beneficios sociales dentro de las compañías y un sistema de bonos donde las personas que ganen menos reciban bonos más altos", dice el empresario.

Paralelamente, hace un llamado a que la comunidad empresarial muestre capacidad de cambio para responder a las problemáticas sociales.

También propone que exista una agenda en común, con acciones colectivas, porque "nos ha faltado colaborar entre nosotros y encontrar puntos de encuentro para generar un círculo virtuoso", afirma Larenas.

Dice que el gobierno no lo ha invitado al diálogo y que Empresas B se está reuniendo con otros grupos de empresas, como la Sofofa, para tomar acciones en conjunto. "Nos hemos juntado con Acción Empresas, Pacto Global, Banca Ética, para generar acciones y lograr mucho más impacto", afirma Larenas.

"Las demandas son razonables y debe generarse un cambio radical"

Un escenario que se estaba incubando hace tiempo. Así evalúa la emprendedora social y directora ejecutiva de Kodea, Mónica Retamal, el actual conflicto social en el país. "Hace dos años venimos alertando y trabajando con los gremios, porque hay una parte de la sociedad que no está participando. En los últimos años hemos visto diagnósticos, pero nada que genere un cambio de rumbo del sistema", dice Retamal.

Plantea que "las demandas son razonables y que debe generarse un cambio radical" en cómo se han venido haciendo las cosas. De cara a esto, señala que, como primer paso, el empresariado debe dialogar tanto a nivel de sector como de manera interna, con los trabajadores, por ejemplo. Apuntando a esto, explica que los miembros del G100 están haciendo un diagnóstico para evaluar cuántos de los colaboradores gana menos de $500.000 para buscar soluciones y aumentar los sueldos.

"Debe haber una reflexión interna de todas las empresas y ponernos a disposición de colaborar entre nosotros, Chile es un país al que le cuesta organizarse. Es fundamental coordinarnos como sociedad civil, mundo empresarial y político en torno a un objetivo y trabajar en conjunto", indica Retamal.

También destaca que ha visto señales desde el empresariado y mira con buenos ojos las declaraciones emitidas por la Sofofa y Andrónico Luksic, que se refieren a la situacion actual del país. De cara al diálogo en la comunidad empresarial, hoy Kodea es parte de las 222 ONG que participan de la creación de lo que llaman un nuevo pacto social que "tiene que ver con poner el diálogo, la democracia y la capacidad de escucharnos entre nosotros para enmendar lo que hemos estado haciendo", afirma Retamal. Añade que está manteniendo reuniones constantes con otras fundaciones, pero que hasta la fecha el gobierno no se ha acercado a Kodea.

"Lo que se le exige a las empresas ahora es ser justas"

"Preocupado" está el CEO de Algramo, José Manuel Moller, ante el conflicto social que atraviesa Chile. Desde su punto de vista, "hay un diagnóstico claro sobre la mesa, pero no veo que los actores políticos estén entendiendo, en particular el gobierno".

A su juicio, esta situación responde a que "la gente se cansó de la desigualdad y los abusos", encarnados en los bajos salarios y sus consecuencias.

Además, dice que existe una "profunda desconfianza en los liderazgos actuales tanto políticos como privados", enfatizando que "veo al gobierno con grandes dificultades de leer a la gente y empatizar".

En esta línea, plantea que "la gente está esperando propuestas concretas que resuelvan sus problemas".

Respecto del rol que juegan los privados en el conflicto social, Moller es crítico: "Gran parte de las desigualdades del país provienen desde las empresas, en cómo distribuyen la riqueza que generan".

Para contextualizar su postura, el ingeniero comercial explica que la razón salarial, o sea, la diferencia entre quien gana más y quien gana menos en una misma empresa, es de 102 veces según un estudio de Fundación Sol. Ante esta situación, expresa que "que la desigualdad, claramente, se construye a partir de las empresas".

Pero sobre el rol que podrían jugar las compañías -además de las pequeñas y medianas empresas y emprendimientos-, Moller tiene certezas.

"Lo primero es una autocrítica, ya no basta con maximizar", sostuvo, agregando que "urge poner a las familias al centro del negocio".

Por último, Moller enfatiza en que "lo que se le exige a la empresa ahora es ser justa, entregar salarios dignos, condiciones de trabajo y horarios que cuiden de la salud mental de los trabajadores y claramente no hacer esto a costa del medio ambiente".

Asech: "Un nuevo pacto social es el camino"

La directora ejecutiva de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Soledad Ovando, plantea que junto con la acción hay que preguntarse "qué fue lo que no vimos y sentarnos a conversar".

Dice que todos los empresarios, grandes y chicos, tienen un rol y una responsabilidad distinta. En el caso del gremio, los emprendedores en forma constante han sentido "los abusos de grandes empresas que no pagan a 30 días".

"Tener que haber hecho una ley nos lleva a pensar, ¿por qué hay qué hacer una ley para hacer lo correcto? Entonces te sientes abusado, porque no hay muchas posibilidades, porque es tu gran cliente y no quieres enemistarte con él. Son abusos", afirma Ovando.

Comenta que adhieren al "pacto social" impulsado por las organizaciones de la sociedad civil y que "hoy nadie podría decir que no está de acuerdo en que Chile necesita un nuevo pacto social. (...) Creemos que este es el camino, pero cómo se llega a eso, no lo tengo tan claro, pero la disposición de la Asech para contribuir, está".

Hace un par de días el presidente Piñera habló de "Acuerdo Social". Hasta ahora la Asech no ha sido convocada, pero "cuando se habla de una mesa transversal es crucial que todos los gremios pymes, sean convocados. Las pymes están mucho en terreno, saben lo que pasa en la calle y eso es clave".

Emparejar la cancha para competir

El confundador de Cumplo y fundador del G100, Nicolás Shea, plantea que hoy se están visibilizando cosas que "eran evidentes pero que no estábamos viendo como sociedad", en referencia a la desigualdad entre las empresas que parten y las más grandes, en materia de competencia y acceso a capitales. Dice que existen barreras de entrada que frenan la competencia, en sectores como el farmacéutico o eléctrico.

"El escenario para las personas que parten es muy difícil, no hay acceso al crédito y si lo tiene es muy caro o está restringido. Esto pasa al mismo momento en que el capital abunda en todo el planeta", afirma.

Además, plantea que las empresas deben reflexionar para generar cambios internos y seguir invirtiendo en Chile. Y señala que, debido al conflicto social, "algunas personas pueden estar pensando a qué países se irán, yo les diría que se vayan rápido y, a los que se quieran quedar, que permanezcan y a trabajar con todo".

El emprendedor adelanta que están invitando a las principales fortunas del país a participar de un fondo para financiar emprendimiento temprano vía deuda, Shea adelanta que quieren levantar US$ 100 millones para generar una plataforma de financiamiento colaborativo.

"Los abusos se viven en todas las capas sociales"

Para el presidente ejecutivo de Socialab, Julián Ugarte, "es evidente que hay un tema con la desigualdad", lo que sería parte de un malestar mayor y que venía avanzando hace tiempo.

Una situación que responde a una sociedad "individualista" y a un modelo que "premia al egoísta".

Afirma que los abusos "se viven en todas las capas sociales e instituciones". "Si todos están abusando y sacando una tajada, pareciera ser que el que no abusa es tonto", reflexiona.

Ugarte dice que es "importante ver cómo la empresa es parte de la solución y no parte del problema".

Propone una reflexión individual y profunda y que es momento de cambiar el paradigma y pasar de una visión "de cómo me beneficio del sistema, a cómo yo lo beneficio, es decir, pasar del egoísmo a la empatía".

Pese a que las manifestaciones siguen en curso, para Ugarte ya es posible sacar aprendizajes. "No podemos tener instituciones que se desconecten tanto de su entorno, que no sepan lo que está pasando", afirma.