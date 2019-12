LinkedIn: Tendencias laborales que definirán el 2020

Negocios & Mundo

Después de un análisis entre colaboradores de la red social profesional, se obtuvo la lista de las #BigIdeas2020.

El 2020 está cerca y con ello, nuevos aspectos que marcaran el mercado laboral. Para el siguiente año hay algunas tendencias que caracterizarán el mundo del trabajo, algunas incluso son una expansión de lo que vimos en este 2019.

De acuerdo con LinkedIn, después de una década de cambios laborales profundos, los profesionales están evaluando y cuestionando el mundo que construimos y los valores que nos impulsan, esto será algo que cobrará más fuerza en el 2020.

Después de un análisis entre colaboradores de la red social profesional, se obtuvo la lista de las #BigIdeas2020, entre ellas están algunas que definirán el mercado laboral el siguiente año:

1. El trabajo flexible será altamente valorado

¿Privilegio o parte del paquete de compensación? La respuesta es la segunda, el trabajo flexible ya es considerado por muchos empleados como un beneficio que deben otorgar las empresas y su alta demanda general sigue incrementando. En este cambio de cultura laboral, la generación Z y los millennials lideran el camino hacia el establecimiento de una nueva relación con la oficina.

Experimentos con una semana laboral de cuatro días se están realizando en todo el mundo: Microsoft lo probó en Japón, y el Partido Laborista del Reino Unido incluso lo prometió en su campaña electoral.

"La menor cantidad de horas podría no comprometer los resultados. La menor cantidad de horas podría implicar menores costos laborales. No sólo se beneficia el empleador, sino que también se beneficia el empleado", dice John Pencavel, profesor de economía de Stanford que ha estudiado la relación entre horas de trabajo y productividad.

Las mujeres que trabajan, quienes históricamente han tenido que aceptar recortes en sueldos y promociones debido al trabajo flexible, saldrán beneficiadas. Entre las mujeres con estudios superiores que dejaron sus empleos, el 69% hubiera seguido trabajando si sus empleadores les hubieran ofrecido opciones de trabajo más flexibles, según una investigación de Boston Consulting Group.

2. La salud mental en el trabajo no será un tabú

La depresión y la ansiedad le cuestan a la economía mundial US$ 1 billón en pérdida de productividad cada año, según la Organización Mundial de la Salud. Para los empleadores, es un verdadero problema de retención de colaboradores, y para los empleados, una necesidad cada vez mayor.

La conversación sobre salud mental es urgente, impulsada por una nueva generación. Sin embargo, sigue siendo incierta. "Hay un verdadero temor por parte de las grandes empresas de no estar preparadas para manejar esa conversación de una manera que sea segura para la empresa y segura para el empleado", dice Aaron Harvey, fundador de Made of Millions Foundation.

Pero hablar de salud mental en el trabajo no es sencillo, implica cuestiones de privacidad, responsabilidad legal y discriminación. La psicóloga clínica Ellen Hendriksen recomienda que, por motivos legales, sólo el empleado sea quien comience la conversación. Y debido al estigma asociado, los empleados primero deberían tantear la cultura empresarial y decidir si compartir su experiencia implicaría un riesgo.

3. Concentración, la aptitud más importante

Si te encontraste alguna vez en el trabajo mirando fotos en Instagram sin pensar, sin siquiera recordar, cómo llegaste allí, no estás solo. De acuerdo con un estudio de la plataforma de aprendizaje Udemy, dos tercios de los trabajadores admitieron mirar su teléfono durante al menos una hora en su día laboral. Esto tiene un gran costo para los trabajadores y los empleadores.

"Cada vez que los empleados toman su teléfono o sucumben ante una distracción, se apartan de su trabajo inexorablemente", advierte Brian Solis, autor de Lifescale: How to Live a More Creative, Productive, and Happy Life (Balance de vida: cómo vivir una vida más creativa, productiva y feliz). "Esto está teniendo un impacto increíble y poco estudiado en la productividad, la creatividad y la felicidad de los empleados".

Dominar la curiosidad, planificar el día, controlar el uso de la tecnología y hacer pactos individuales o con amigos son algunas recomendaciones que hace Nir Eval.

4. ¿Trabajo para toda la vida?

Para nadie es un secreto que las generaciones más grandes tenían como filosofía profesional la estabilidad en el trabajo. Es decir, pasar toda su vida laboral en una empresa. Este paradigma se romperá en el 2020.

"El modelo a seguir era 'hacer carrera' en una compañía hasta jubilarse, pero esa valorada estabilidad hoy está en retirada", indica Karina Pérez Galindo. "Debemos asumir que nuestro próximo trabajo durará de tres a cinco años", pronostica la directora asociada de la consultoría en Recursos Humanos Robert Half.

La búsqueda de nuevas oportunidades laborales será una constante en nuestra vida profesional. "No es casual que las nuevas generaciones no tengan un gran apego a la organización donde laboran. Al ser nativos digitales, son capaces de comprender mejor la nueva economía, sus oportunidades y desafíos", afirma la ejecutiva.

5. Educación continúa sin costo para trabajadores

La tecnología avanza rápido y con ello, la transformación del mercado laboral. La automatización a comenzado a cobrar en sus empleos las primeras victimas y eso implica que el capital humano deberá capacitarse cada vez más para adquirir nuevos conocimientos que les permita acceder a los nuevos empleos que se crearán con el Futuro del Trabajo.

"Si tú, como ciudadano, pagas tus impuestos y quieres desarrollarte y adquirir nuevas aptitudes, deberías tener la posibilidad de hacerlo, presumiblemente de manera gratuita, y eso debería convertirte en una mejor pieza del mercado laboral", reflexiona Jason Wingard, decano de la Escuela de Estudios Profesionales de la Universidad de Columbia.

6. ¿Siempre disponible?

¿Vivir para trabajar o trabajar para vivir? Hasta en los países europeos con más obsesión por el trabajo han comenzado a cuestionar la cultura de 'siempre disponible'. La élite de Estados Unidos ha comenzado a hacer planes para jubilarse antes, mientras que los trabajadores chinos están comenzando a rebelarse contra el modelo 9-9-6 (trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, seis días a la semana).

"Esta generación se preocupa por lo que le ofrece el ámbito laboral y lo que ofrece el resto de las áreas de su vida", indica Glenn Kelman, CEO de Redfin. Los líderes deben adaptarse si esperan atraer y conservar a los mejores empleados.

"Esta obsesión con la productividad, el crecimiento y la competitividad incitó a las nuevas generaciones a demostrar su entereza trabajando todo el tiempo", dice. Podía ser destructiva, pero también producía resultados, tanto para las personas como para los países.

Ese hambre se ha saciado.

