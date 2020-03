Mastercard, Bill y Melinda Gates y Wellcome donan US$ 125 millones para desarrollar nuevos tratamientos para el Covid-19

Negocios & Mundo

Con el nombre de Acelerador Terapéutico Covid-19, esta iniciativa pretende agilizar la evaluación de medicamentos y nuevos productos para tratar a pacientes a corto y largo plazo.

Mastercard, la Fundación Bill y Melinda Gates y Wellcome anunciaron este martes su compromiso de financiar, aproximadamente con US$ 125 millones de dólares una iniciativa para hacer frente al brote de Covid-19 a través de la identificación, evaluación, desarrollo y ampliación de tratamientos.

"Los socios se han comprometido a brindar un acceso equitativo al tratamiento y a garantizar que

los productos tengan una disponibilidad ecuánime, asegurando que éstos lleguen a las poblaciones de bajos recursos", señalan en su anuncio.

Con el nombre de Acelerador Terapéutico Covid-19, esta iniciativa pretende agilizar la evaluación de medicamentos y nuevos productos para tratar a pacientes a corto y largo plazo, ya que "actualmente no hay antivirales o inmunoterapias disponibles para luchar contra los patógenos emergentes y ninguno está aprobado para su uso en Covid-19".

La Fundación Gates y Wellcome contribuyen cada una con US$ 50 millones y Mastercard Impact Fund se comprometió con US$ 25 millones para impulsar la primera fase. La partida procedente de la Fundación Gates forma parte de su compromiso de donar hasta US$ 100 millones para acelerar la respuesta.

"Los virus como Covid-19 se propagan rápidamente, pero el desarrollo de vacunas y tratamientos para tratarlos es lento", explica Mark Suzman, director ejecutivo de la Fundación Bill y Melinda Gates, quien añadió que "si se quiere hacer que el mundo esté a salvo de brotes", especialmente en el caso de la población más vulnerable, se debe "encontrar una manera de hacer que el I+D avance más rápido".

"Eso requiere que los gobiernos, las empresas privadas y las organizaciones actúen rápidamente para financiar el I+D", dijo. Para ello, el Acelerador Terapéutico Covid 19 trabajará con la Organización Mundial de la Salud (OMS), organizaciones gubernamentales y el sector privado, así como con instituciones globales reguladoras.

La industria farmacéutica y biotecnológica serán socias estratégicas en esta iniciativa, aportando

sus conocimientos especializados, bibliografía y datos clínicos para desarrollar medicamentos que

traten el Covid-19. Paralelamente, trabajará con los reguladores para alinear los criterios y establecer una estrategia que pueda ajustarse con la capacidad de fabricación de la industria. Los tratamientos que ya tienen aprobación regulatoria y cuentan con datos clínicos ya existentes tardan, en promedio, un año en llegar a los pacientes, y los tiempos suelen ser más largos para aquellos tratamientos cuyos datos clínicos existentes son limitados.

El doctor Jeremy Farrar, director de Wellcome, explica que "el virus Covid-19 supone un enorme desafío, pero hemos demostrado que la colaboración entre fronteras nos permite combatir las enfermedades infecciosas emergentes". "Debemos fortalecer los esfuerzos frente al Covid-19 y continuar asegurándonos de que los avances sean accesibles y asequibles para todos. Invertir ahora, a escala y haciendo un esfuerzo global colectivo es vital si queremos cambiar el curso de esta epidemia, y por eso damos la bienvenida a otros para que se unan a nosotros en este esfuerzo", añadió.

Por su parte, el vicepresidente de Mastercard, Mike Froman, señaló el orgullo de unirse en este esfuerzo "crucial para combatir el Covid-19" y reforzar su compromiso con el crecimiento inclusivo.