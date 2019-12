Negocios & Mundo

Con el propósito de dar una oportunidad de financiamiento a aquellas personas que, teniendo un patrimonio ligado a su propiedad –inmovilizado- requieren de recursos, surgen plataformas de financiamiento SeSocio.com, MiPlusvalía y RedCapital.

En camino a los dos meses del estallido social, las manifestaciones en las calles y el descontento ciudadano continúan siendo el protagonista de la agenda nacional y política.

Lo cierto es que todo este movimiento, no su matriz sino su prolongación en el tiempo, ha generado grandes pérdidas en un sector importante para la economía del país: las Pymes, que aún no pueden percibirse en el costo real mientras esto no termine, pero que claramente dejarán un escenario negativo en el sector, el que tendrá que buscar alternativas para sortear la crisis y la inestabilidad social y económica.

Para Andrés Benavente, Country Manager de SeSocio.com el sistema económico en Chile "no ha sabido reconocer la importancia que este sector tiene para nuestro país".

Dado este escenario esta plataforma de financiamiento colectivo, una de los más importantes actores trasandinos de la industria del crowdfunding que cruzó la cordillera y se instaló en Chile en agosto, invita a las pymes a no bajar los brazos.

"La recomendación es investigar diferentes alternativas de financiamiento que les permita obtener la liquidez necesaria o el capital de trabajo para poder reconstruir sus negocios y volver a la normalidad de funcionamiento, siempre acompañado con un escenario social más calmado o con la disposición a avanzar", añade.

¿Cómo funciona MiPlusvalia.cl?

Otra opción de financiamiento surge, MiPlusvalía, una plataforma que permite "hacer líquido entre el 10% y el 20% del valor de una propiedad por un plazo de hasta 5 años, sin pago de cuotas mensuales ni intereses, durante ese período determinado".

Este financiamiento que se logra con la plusvalía de la propiedad –porque ha aumentado de valor con los años y probablemente lo seguirá haciendo en un futuro–, puede ser una de las soluciones al problema de acceso a recursos que tienen los trabajadores independientes y los propietarios de Pymes, quienes en estas últimas semanas de crisis social estuvieron sin ventas (o con ventas marginales), teniendo que continuar pagando sueldos, cuotas de arriendos de sus locales y pago de sus créditos.

"Para nosotros es muy importante que las personas entiendan este modelo de financiamiento, con sus ventajas y con sus riesgos. Si bien estamos en línea con el costo promedio de los créditos de consumo a que tienen acceso algunas personas, la gran ventaja es que nuestro modelo no requiere del pago de cuotas mensuales lo que es único en Chile, y entrega un gran valor agregado a nuestra innovación. Hasta hoy, no existía en Chile la posibilidad de obtener capital por 5 años sin cuotas mensuales", sostiene Felipe Errázuriz, socio y gerente de la firma.

Otra opción: RedCapital

En Chile, incluso desde antes de la crisis, muchos microempresarios no pueden cumplir con los requisitos para obtener financiamiento o les es difícil tener acceso a otras fuentes confiables de financiamiento.

Con el fin de que esto disminuya en el país, RedCapital comenzó en marzo a ofrecer créditos progresivos, que evalúan el comportamiento de pago de las personas. Si cumplen con lo pactado, aumentan los montos a los que pueden acceder. En ese contexto, la firma está generando antecedentes crediticios que van a ayudar a dichos microempresarios a entrar eventualmente al sistema bancario, destacó Gustavo Ananía, gerente general de la empresa.

El 70% de las personas que han conseguido recursos a través de esta plataforma proviene de regiones, lo que para la empresa es muy positivo. "Creemos que esto se explica por la facilidad en la solicitud de los créditos. Todos los documentos se entregan vía mail, lo que permite que el emprendedor no pierda el foco de su negocio buscando alternativas de financiamiento, que muchas veces son rechazadas. Esto se hace mucho más útil hoy día en un contexto difícil para muchos microempresarios chilenos que han visto caer sus negocios por las manifestaciones sociales", comentó Ananía.

Para poder solicitar créditos a través de la plataforma de RedCapital, el emprendedor debe demostrar la iniciación de actividades, la carpeta tributaria, ventas mensuales desde $ 4 millones al mes y al menos un año de antigüedad de operación.