Parques de Disney suben precios de sus entradas y superan la barrera de los US $200

El nuevo esquema de tarifas de los parques contempla precios más altos durante los días de mayor demanda. El ticket Park Hopper alcanzó un máximo de US$209 en California y US$200 en Orlando.

Los interesados en visitar el maravilloso mundo de Disney deberán desembolsar más dinero de su bolsillo a partir de este martes. Esto luego de que los parques temáticos de Anaheim (California) y Orlando (Florida) aumentaran los precios de sus entradas, superando el costo de algunos pases por sobre los US$ 200 ($ 158 mil).

El parque de diversiones anunció un nuevo esquema de tarifas de cinco niveles, en los cuales el precio más alto será durante los días con mayor demanda de público. Así, el ingreso para los dos parques ubicados en California (Disneyland y California Adventure Park), tendrá un valor de US$ 104 los lunes y US$ 154 los sábados y domingos para todos los mayores de 10 años.

Por su parte, el ingreso a Walt Disney World, en Orlando, costará US$ 109 en días de baja demanda, mientras que durante los fines de semana ascenderá a US$ 130 y en época de vacaciones a US$ 135.

Park Hopper, el más costoso

El tipo de ticket que sufrió la mayor alza es el Park Hopper, un billete que permite entrar a los dos parques de California y quedó en un valor de US$ 159 en los días de menor demanda y US$ 209 los fines de semana.

En tanto, el Park Hopper de Walt Disney World en Orlando tuvo un aumento de US$ 65, por lo que este ticket en su opción más costosa llegó a los US$ 200.

Otro sistema afectado corresponde al llamado MaxPass, el cual permite a los visitantes reservar de manera digital las atracciones para evitar hacer filas. El pase aumentó de US$ 15 a US$ 20.

A pesar de estas alzas, los precios de los estacionamientos se mantuvieron estables a US$ 25 por día.