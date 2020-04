Pucón encara su primera Semana Santa sin turistas en décadas

Negocios & Mundo

Tras un verano récord de visitantes, la crisis del coronavirus paralizó al balneario de La Araucanía, que depende del turismo. Se teme por cientos de empresas y puestos de trabajo.

A comienzos de marzo, las perspectivas ya eran sombrías. Pero en cuanto el gobierno declaró la suspensión de los casinos y de las clases el panorama se tornó gris oscuro. Ahora, después de la declaración del estado de excepción y las cuarentenas, el turismo en Pucón ha frenado en seco. Está paralizado. Sin visitantes, la comuna, que prácticamente depende solo de esa actividad, encara un futuro difícil.

Tras un verano de récord turístico impensado, hoy por hoy no hay turismo en la zona lacustre de La Araucanía. Nadie va. Por las restricciones y porque los propios hoteleros, restauranteros, comerciantes y autoridades le están pidiendo a la gente que ni siquiera lo intente en este feriado. La comuna está prácticamente cerrada, con controles policiales en todas sus entradas. Ya cuenta un muerto por Covid-19 y su infraestructura hospitalaria no le permite atender afuerinos. Esta será su primera Semana Santa sin turistas, en décadas.

“Esto es como un cataclismo. Nunca en los últimos 50 años al menos se había visto algo así”, resume, consternado, el alcalde (RN) Carlos Barra Matamala. Y en las organizaciones de empresas de turismo o relacionadas a la actividad, la queja es la misma. Se teme por cientos de empresas y puestos de trabajo. “Solo estamos aguantando los que tenemos local propio o ahorros, pero nuestros ingresos son cero. Cero peso”, recalca Jessica Fernández, presidenta de la Asociación Gremial de Servidores Turísticos de Pucón (Asetur AG) y se pregunta cómo van a sobrevivir las empresas y familias.

Eugenio Benavente, presidente de la Cámara de Turismo, añade que nunca nadie imaginó que esto pasaría. Febrero había sido uno de los mejores meses para el turismo en años en Pucón. Hubo buen tiempo y cientos de familias nacionales eligieron la zona por su tranquilidad y mejores precios. De hecho, hasta hubo rebajas en los alojamientos y los empresarios del rubro se declaraban contentos porque este aumento en los visitantes compensaría la ausencia de argentinos, que no cruzaron a La Araucanía como acostumbraban, debido al alza del dólar en su país.

Las asociaciones empresariales piden por encima de todo: liquidez; aplazar los pagos de impuestos, una alternativa para abonar las cotizaciones de su personal y, sobre todo, acceso a líneas de financiamiento y flexibilidad para renegociar contratos como los de arriendo.

Pucón es una de las zonas símbolo de las dramáticas pérdidas que está dejando la pandemia del coronavirus en el turismo y sus sectores asociados: Fedetur, la Federación de Empresas de Turismo de Chile, estimó la semana pasada que la industria tendrá una caída de más de 3.900 millones de dólares este 2020, debido a las restricciones que se han aplicado en todo el mundo para intentar contener los contagios.

Negociación con Enjoy

Por sectores, dicen en Pucón, el más afectado es el hotelero en todos sus segmentos. Primero, las recomendaciones de no viajar y ahora las prohibiciones, paralizaron la cadena de producción.“Aquí casi no hay sector que se salve, al final, toda la comuna vive del empleo que da el turismo o los negocios asociados. El 90% de nuestra economía se explica por esta actividad. Le estamos pidiendo al gobierno que ayude al sector, porque el turismo no es igual a otras industrias”, reclama el alcalde Barra.

“A nosotros no nos sirve prorrogar el IVA. ¿Qué IVA podemos pagar, si no tenemos ingresos?. Acá la actividad se concentra en el verano y en los feriados el resto del año. Sin feriados desde febrero, no tenemos ingresos”; recalca Fernández. “La situación es en realidad extrema. Vamos a tratar, de aguantar, pero muchos van a tener que cerrar”, añade Benavente.

Según un estudio de la fundación Sustenta Pucón y la Universidad Católica, a pesar del desarrollo de la zona, el 60% de sus casi 29 mil habitantes es pobre. Y eso es lo que más preocupa en la municipalidad de cara al invierno. Ayer, hubo un Concejo comunal donde se habló de las fórmulas para ayudar a los vecinos durante los próximos meses.

Se determinó frenar cualquier gasto o inversión no necesaria y destinar esos recursos a un fondo para la compra de leña o cajas con alimentos. Además, se terminó de negociar con la cadena Enjoy, que maneja el casino local -una de las grandes atracciones de Pucón- para que pague en cuotas el porcentaje de aporte municipal anual que se acerca a los $ 1.600 millones. Este monto equivale un tercio del presupuesto local. Y cruzan los dedos para que la crisis sanitaria sea lo más corta posible. Y que Pucón vuelva a ser sinónimo de vacaciones.