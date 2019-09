Semana de la Moda en Nueva York: ¿Cuánto aporta a la ciudad?

Negocios & Mundo

La edición de la emblemática semana de la moda de Nueva York (NYFW, por sus siglas en inglés) fue la primera en abrir la lista de eventos similares en septiembre. Le siguen Londres, Milán y París.

Pero este año, se redujo la cantidad de días que duró el NYFW con el objetivo "de disminuir el presupuesto que compradores y medios internacionales deben destinar para acudir a la cita", explicó El País.

Los desfiles suponen una inversión promedio de US$ 200.000, según Forbes. Y, cada vez, "el retorno es más difícil", señala un consultor de moda al portal. Por ejemplo, Marc Jacobs ha llegado a gastar US$ 1.750 por segundo en un espectáculo que dura menos de 10 minutos.

Además, contratar un estilista de primer nivel puede costar hasta US$ 8.000 por día "para diseñar un espectáculo que puede ser un trabajo de 10 a 14 días", explica la web Fashionista.

¿Cómo invierten las marcas?

Por las modelos, una marca de alcance internacional puede pagar entre US$ 800 y US$ 1,000. Mientras que una influencer que se sienta en primera fila puede costar a una compañía hasta US$ 100.000.

Así, la diseñadora Tanya Taylor comenta al portal Morning Brew que participar hace que su compañía retroceda al menos US$ 100.000 por temporada. "He intentado todo para tratar de llegar a ese número", añade.

Por eso, Rebecca Minkoff, diseñadora de ropa de mujer que se presentó en NYFW esta temporada, agrega: "Nos aseguramos de que esto nos conduzca a resultados y ventas tangibles".

Impacto económico en las ciudades

Semana de la Moda en Nueva York. En cuanto a ganancias, es el líder entre eventos similares. Aporta casi US$ 900 millones a la ciudad, de los cuales US$ 532 millones provienen de los gastos de los visitantes directos, según calcula el portal Expotextil. El desfile reúne cerca de 150.000 visitantes por temporada.

