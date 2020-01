Tesla roza los US$ 100 mil millones en la bolsa de valores

Negocios & Mundo

El fabricante de automóviles eléctricos capitaliza más que General Motors y Ford juntos.

En apenas unas semanas, las acciones del fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla han pasado de valer US$ 400 dólares a acercarse a los US$ 550. La compañía fundada por el controvertido Elon Musk celebra así una etapa de recuperación que le permite aspirar de manera inminente a los US$ 100 mil millones de capitalización bursátil.

Tesla supera ahora los US$ 98.600 millones, tras acumular una revalorización de más del 80% en los últimos doce meses. La fuerte subida supone que la empresa ha rebasado con creces el precio objetivo que calculan los analistas, fijado en US$ 378, lo que le significaría a Tesla un valor más alto que las marcas General Motors y Ford juntas.

La revalorización del fabricante cobró un nuevo impulso ayer, cuando las acciones de Tesla subieron un 7,19% ante sus planes de crecimiento en China y la declaración de la compañía en la que niega que sus vehículos aceleren de manera no intencionada, como apuntaban algunas denuncias.

Tesla presentará resultados el 29 de enero, cifras que serán determinantes para apuntalar las subidas. Según las previsiones, el grupo se mantendrá en pérdidas en 2019, con US$ 817 millones previstos, pero ganará dinero en 2020, con US$ 208 millones de beneficio neto. De esta forma, los ingresos pasarán de US$ 24.300 millones estimados en 2019 a casi US$ 30 mil millones un ejercicio más tarde.

Los resultados de Tesla en el tercer trimestre han servido como motor de la acción. El fabricante comunicó un beneficio de US$ 143 millones, equivalente a US$ 1,86 por acción, frente a las pérdidas de US$ 0,42 que calculaban los analistas.