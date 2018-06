Panorama Bazar ED Invierno se renueva: potencia el diseño y suma espacio para hombres Tradicional evento se realizará en el Parque Bicentenario de Vitacura, durante 7, 8, 9 y 10 de junio. Convertida en un referente de la decoración y el diseño vuelve, en su cuarta edición, el Bazar ED Invierno, evento que se llevará a cabo entre el 7 y 10 de junio en el Parque Bicentenario de Vitacura. En su edición 2018 el bazar retorna con más de 100 expositores, quienes se reunirán en una carpa de 3.500 metros cuadrados, calefaccionada para presentar los productos y las mejores y más novedosas tendencias que marcarán la temporada. Volver a las raíces con un evento cargado de decoración y de diseño será una de las principales promesas de este año, ya que, a diferencia de otras ediciones, en esta oportunidad más del 70% de los stands estará dedicado a la decoración. Una de sus principales apuestas será el sector Deco Premium. Aquí, los amantes de los muebles, la decoración y el diseño podrán apreciar los productos que ofrecerán tiendas como Milk, Único Diseño, Hebra, Asimetrika, Alex Littin, y The Garden, entre otras. Como novedad, este año los hombres podrán disfrutar del bazar, que por muchos años estuvo destinado mayoritariamente para el público femenino. Se trata de un espacio outdoor para ellos, con tiendas como House of Marley, Gnomo, Froens y Bonoboss y con stands de pizzas y cerveza de Pizzería 485° & El Rodante y Blue Moon. Pero no todo tiene que ser decoración. El bazar contará con otras actividades relacionadas con una experiencia más familiar. Una plaza principal contará con el reconocido restaurant Tea Connection, además de una barra Outcider, para todo aquel que quiera darse un gusto y probar la gran variedad de cócteles que se ofrecerán durante esta versión. Todo esto podrá ser acompañado de la música de bandas como Colibrí Waves, Faro Beat y Max Drapela Blues Band, que cerrarán cada jornada durante la tarde. La entrada general costará $7.000 y si se llega en bicicleta habrá un 30% de descuento. La preventa de entradas ya está abierta en www.bazared.cl, donde se pueden adquirir con un 20% de descuento hasta el 6 de junio. Más de 100 expositores se reunirán en esta cuarta versión invernal. Noticias Relacionadas Panorama Panorama: Este fin de semana celebra gratis la ruta del Patrimonio Cultural Panorama Obra El Padre Panorama Emporio Echinuco llega a Los Dominicos

