Panorama El Cirque du Soleil vuelve a Chile con "Amaluna" Su estreno es el próximo 31 de mayo y si quiere verlo se debe apurar, porque ya hay diez funciones agotadas. "Amaluna". Ese es el nombre con que el Cirque du Soleil vuelve a aterrizar en Chile a partir del 31 de mayo, en una gira que los tendrá con presentaciones hasta el 1° de julio en su característica carpa azul con amarillo instalada en Ciudad Empresarial. Escrita y dirigida por la ganadora del Premio Tony, la directora Diane Paulus, el espectáculo estrenado en 2012 en Montreal, es una celebración al amor y un tributo al trabajo y a la voz de las mujeres. De hecho, Amaluma, que ya lo han visto más de 4 millones de personas en el mundo, tiene un elenco compuesto por un total de 46 artistas, en su mayoría mujeres y cuenta con una banda musical integrada solo por féminas. Bajo, guitarra, batería, cello, percusión y voces conforman el entorno melódico que le entregan todavía más espectacularidad a la esperada presentación. Se trata de un show inspirado en la obra de William Shakespeare, de 1611, "La Tempestad", en leyendas nórdicas y mitos griegos y en "La Flauta Mágica", de Mozart. Es protagonizada por la princesa Miranda, hija de la reina Próspera, que después de su ceremonia de mayoría de edad, se enamora de Romeo, un marino que junto a su tripulación desembarca en la isla. En la isla Amaluna, se desencadenará una historia de amor Miranda y su joven pretendiente. Amaluna es una fusión de las palabras ama, que se refiere a "madre" en muchos idiomas, y luna, un símbolo de feminidad que evoca tanto la relación madre-hija como también la idea de diosa y protectora del planeta. En el show, de manera inédita, se usará una estructura llamada waterbowl o piscina de cristal, la que se verá en escena junto a un monociclo y las barras asimétricas, además de otros clásicos como "El acto del payaso" y el "Baile del pavo real". Los precios de las entradas van desde los $36.100, hasta los $170.000 y si quiere ver este tremendo espectáculo debe apurarse ya que según la página de Punto Ticket, hay diez funciones completamente agotadas. Amaluna tiene a la mujer en el centro del espectáculo.

