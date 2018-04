Elvis está de vuelta en concierto sinfónico

Panorama

En el Movistar Arena aterriza este tributo oficial al denominado “Rey del Rock & Roll”.

“The Wonder of You” es el nombre del tributo oficial y sinfónico a Elvis Presley que hará delirar a sus fanáticos este domingo en el Movistar Arena.

Priscilla Presley es la promotora de este espectáculo inédito que cuenta con la particularidad de ser acompañado por una orquesta sinfónica en cada lugar donde se presenta. En Chile serán 60 músicos en vivo quienes interpreten la música del denominado “Rey del Rock & Roll” junto a su voz y e imagen proyectada en una pantalla gigante sobre el escenario.

El show muestra material inédito guardado por su viuda, compuesto de sesiones sinfónicas que Elvis grabó en vivo y que nunca llegaron a editarse. El material es hoy la razón de esta gira que, según Priscilla, es una oportunidad para “experimentar” a Elvis con vívidas actuaciones en Hawai y Las Vegas, y canciones de los discos “If I Can Dream” y “The Wonder of You”.

El tour también contempla imágenes inéditas y material personal de su vida. Los fanáticos podrán “ver a Elvis tal como era”, según ha descrito la propia Priscilla.

“Verán su personalidad, su sentido del humor y la sensación de que está aquí de verdad”, agrega.

En Europa el show ya se presentó en Inglaterra, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Republica Checa, Italia, Suecia, España, Austria, Alemania, entre otros, agotando todas las funciones. Su paso por Chile es el primero fuera del Viejo Continente para luego llegar a Buenos Aires el 26 y 27 de abril.

“Este es uno de los sueños que tenía Elvis en su vida, presentarse frente a una orquesta sinfónica. Él amaba el sonido y la grandeza de una orquesta”, comenta Priscilla, quien por primera vez viajara a Latinoamérica.

Robin Smith, productor del show asegura que “esta es la mejor versión de Elvis Presley en sinfónico. Tomó un gran esfuerzo su organización y el gran despliegue tecnológico que involucra, pero el resultado que se obtuvo es muy bueno”.

El valor de las entradas va desde $ 16.800, hasta los $ 179.200.