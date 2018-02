Las cifras que también hacen sustentable a la Fórmula E

Panorama

Por cierto que no son comparables a las de la F1, y ese es precisamente uno de sus principales atributos.

Sustentabilidad podría ser un concepto que englobe bien lo que significa la Fórmula E, que aterrizará en Santiago con una de sus fechas este sábado 3 de febrero. Más allá de que los 20 monoplazas que compiten utilizan la energía eléctrica para desplazarse a más de 220 kilómetros por hora, los montos que giran en torno a la competencia también calzan bajo ese calificativo, sobre todo si se comparan con la Fórmula 1.

Mientras la Fórmula E generará ingresos cercanos a los US$ 120 millones esta temporada, “el Gran Circo” facturó US$ 1,83 billones en su última tanda de carreras. Sin duda, no hay comparación y es este uno de los puntos que precisamente provocan una de las mayores críticas al espectáculo deportivo de la F1 que pasa a un segundo plano en desmedro del negocio que hay detrás.

Y las cifras siguen abultándose, porque si una escudería requiere un presupuesto anual de US$ 5 millones en la competencia de autos eléctricos, el monto se presenta considerablemente bajo si en frente se levantan los US$ 80 millones que requieren en la Fórmula 1.

Por carrera, en tanto, la Fórmula E necesita cerca de US$ 12 millones, cifra que para el evento en la capital será financiada en menor medida (poco más de US$ 2 millones) por el gobierno, a través del Instituto Nacional del Deporte y el Ministerio de Energía.

Entre los gastos que supone la realización de una fecha como la de Santiago, cerca de US$ 2 millones serán destinados a bienes y servicios en torno a la carrera, mientras que algunos expertos han proyectado que solo para el cierre perimetral por las calles donde pasarán los automóviles (Plaza Italia, Alameda, Parque Forestal y Santa María) el costo será de alrededor de US$1 millón.

La otras cifras

Respecto a las otras cifras, las deportivas, la odiosa comparación con la Fórmula 1 marca diferencias sustanciales.

En primer lugar, las dimensiones de los monoplazas son distintas. Un bólido de Fórmula 1 mide alrededor de 4,8 metros de largo, mientras que el de Fórmula E lo sobrepasa por 20 centímetros.

Lo mismo con el peso, ya que un F1 pesa 728 kg., mientras que un auto eléctrico tiene un peso de alrededor de 888 kg., ambos con el piloto incluido.

Por otra parte, los autos eléctricos emiten un sonido que no supera los 80 decibeles, y alcanzan una velocidad máxima de 225 km/h. Los de Fórmula 1, en tanto, alcanzan velocidades de 350km/h.

El Campeonato de Fórmula 1 también es más extenso que en Fórmula E. 21 circuitos conforman la campaña 2018 (marzo-noviembre), mientras que el campeonato que nació en 2014 sólo contará con 12 fechas (diciembre 2017-julio 2018).

Según la organización la competencia debería durar poco menos de una hora, mientras que en la carrera de autos a gasolina suele durar aproximadamente dos horas.

Sin embargo, pese a la comparación inevitable, lo cierto es que la Fórmula E busca un público más joven. Además, como diferencia insalvable, la carrera de autos eléctricos se ha esforzado por poseer un prisma más internacional que la F1, predominantemente europea.

Sea cual sea el sabor de boca que deja esta competición amigable con el medio ambiente, lo cierto es que resulta atrayente proyectar en lo que podría llegar a convertirse en 10 años más.