Lollapalooza ya tiene fecha para próxima edición en Chile

El 30 de julio próximo saldrán a la venta las entradas para la próxima edición de Lollapalooza Chile. Hoy sus organizadores revelaron los días en que se realizará el festival el año que viene, donde esperan recibir a más de un millón de personas durante las tres jornadas de música.

Los días 29, 30 y 31 de marzo de 2019, nuevamente el Parque O'Higgins será el lugar elegido. "Tal como en 2018, serán tres días de fiesta, superando el centenar de artistas invitados y creciendo en espacios para ofrecer una experiencia como ninguna otra, siempre poniendo la música en vivo en el centro", mecionaron sus organizadores.

Esta vez se sumó un nuevo auspiciador. Se trata del Banco de Chile, con el cual los organizadores del festival buscan entregar mayores facilidades de pago en las entradas, sin intereses.

Venta de tickets

Aunque los valores se desconocen hasta el momento, se supo que los lugares de venta a contar del 30 de julio son Punto Ticket, tiendas Hites, Audiomusica y Cinemark.

Tanto Banco de Chile, como VTR (sponsors del festival) han señalado que dispondrán de descuentos especiales para sus clientes.

En las ocho ediciones pasadas Lollapalooza Chile pudo convocar a grandes nombres, entre los que se incluyen Jane's Addiction, Kanye West, The Killers, Fat Boy Slim, Deftones, The Flaming Lips, Foo Fighters, Björk, Arctic Monkeys, Pearl Jam, Queens of the Stone Age, The Black Keys, Franz Ferdinand, Deadmau5, A Perfect Circle, Soundgarden, Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails, New Order, Arcade Fire, Jack White, Robert Plant, David Byrne, Kings of Leon, Skrillex, The Smashing Pumpkins, Calvin Harris, Florence and The Machine, Eminem, Metallica, The xx, The Strokes, The Weeknd, Martin Garrix, Duran Duran, Jack Ü, Noel Gallaguer, Mumford and Sons, Franz Ferdinand, The Hives, Alabama Shakes, Flume, Die Antword, Bad Religion, Rancid, Ghost, Twenty One Pilots, Johnny Marr, Lorde, Ellie Goulding, Vampire Weekend, Pixies, The 1975, Chance the Rapper, LCD Soundsystem, Lana del Rey, Wiz Khalifa, Liam Gallagher, Camila Cabello, DJ Snake, Kygo, Royal Blood, entre otros.