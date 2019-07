Los millonarios premios que se llevaron las selecciones tras su paso por la Copa América

Panorama

Con el primer lugar, Brasil recibirá el monto máximo que alcanza los US$ 13,5 millones.

Con el triunfo de ayer de sobre Perú, la selección brasilera no solo se llevó su novena Copa América, sino que también un suculento premio, el cual -dependiendo de la negociación entre dirigentes y jugadores- se va en gran parte al plantel.

La distribución de los premios depende de diversas fórmulas, entre las que se incluye un monto económico por participación y otro por objetivos, informa el diario peruano Gestión.

Así, la Conmebol le dio a cada equipo por participar, incluyendo a Qatar y Japón, un premio de US$ 4 millones.

Además, el premio máximo se lo lleva Brasil, con un monto que asciende a los US$ 13,5 millones, seguido por Perú, que recibirá US$ 9 millones, Argentina US$ 8 millones y Chile con en cuarto lugar, obtendrá US$ 7 millones.

Los equipos que quedaron en cuartos de final, como Paraguay, Venezuela,Colombia y Uruguray, se les entregará US$ 6 millones a cada uno.